З рідними військовополонених українських моряків зустрівся, як і обіцяв, Президент Петро Порошенко. «Уся Україна пишається вашими рідними. Пишається тим, як вони поводилися під час агресії та атаки і на «Бердянськ», і на «Нікополь», і на буксир», — звернувся він до них.

Тоді доля України була на волосині, і якби не витримка, залізна воля і патріотизм наших бійців, не відомо, як би розвивалися події далі. А кораблі виконували звичайне завдання з передислокації та ротації між українськими портами.

«Я попросив про цю зустріч, щоб ви переконалися: ми зробили, робимо і плануємо робити все, щоб якнайшвидше наші воїни повернулися додому. Ми не йдемо на жодні компроміси. І коли кажуть, чи є якісь попередні умови для того, щоб ми робили будь-які подальші кроки, я кажу: перший крок — воїнів додому. Не російським неправедним судом судити наших хлопців. Вони за статусом, згідно із Женевською конвенцією, військовополонені й не підсудні жодному кремлівському суду. Чому? Бо там нема ні правди, ні справедливості, ні закону», — підкреслив глава держави.

Рідних полонених моряків він поінформував про переговори з лідерами держав та міжнародних організацій, під час яких порушують питання російської агресії проти України та висувають вимогу до Росії звільнити українських воїнів.

«Одразу ж після цих переговорів усі вони висунули абсолютно чітку вимогу до президента Путіна, — провадив далі Петро Порошенко. — Перше — повернути воїнів. Друге — повернути кораблі, і третє — забезпечити безперешкодний прохід Керченською протокою».

Крім того, міністру юстиції доручено завершити підготовку позовів до міжнародних судів на Росію за цей акт агресії.

Глава держави подякував рідним і близьким військовополонених моряків, зокрема батькові командира катера «Бердянськ» лейтенанта Романа Мокряка Миколі — за патріотичне виховання сина. Роман Мокряк після захоплення в полон відмовився свідчити ФСБ Росії, як і брати участь у записі постановочного відео.

«Я впевнений, що його вчинок увійде в історію українських Військово-Морських сил. Ви виховали справжнього героя. Це залізна людина — і тоді, коли він служив на підводному човні, і зараз. Як Верховний Головнокомандувач дуже дякую», — щиро промовив Петро Порошенко.

Звернувся глава держави й до Павла Небилиці, чий син Богдан, командир катера «Нікополь», відомий українцям ще з 2014 року, коли після анексії Криму відмовився служити окупантам. Разом з іншими курсантами він заспівав Гімн України в севастопольській академії ім. П. Нахімова тоді, коли окупанти спускали із флагштока прапор України й піднімали свій. «Хочу подякувати і вам. І не лише за те, що виховали сина, відео з виконанням Гімну яким передивилися, напевно, десяток мільйонів людей. Але й за те, як він героїчно поводиться нині», — сказав Президент.

Глава держави висловив слова підтримки Дмитрові Ейдеру, батькові наймолодшого з моряків катера «Бердянськ» 18-річного Андрія Ейдера, пораненого під час піратського захоплення. Він висловив сподівання, що найближчим часом вдасться отримати інформацію про стан здоров’я юнака.

Петро Порошенко подякував кожному і висловив сподівання, що після звільнення моряків з полону матиме нагоду сказати кожному ще більше слів вдячності й підтримки.

Хлопці тримаються мужньо. «Вони витримують і психологічне навантаження, і обробку ФСБ, і аж ніяк не піддаються на ці дії», — цитує слова Петра Порошенка департамент прес-служби АП.

Віктор Сорока, батько військовополоненого моряка Василя Сороки, від імені всіх військовополонених подякував Президентові за підтримку та зусилля, яких докладають для звільнення їхніх рідних. Він передав прапор, який, за його словами, свого часу вийшов із Криму разом із тими українськими вояками, хто не зрадив присязі.

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«Урядового кур’єра»