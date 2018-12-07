Під час урочистих заходів з нагоди 27-ї річниці створення Збройних сил Президент Петро Порошенко вручив високі державні нагороди військовослужбовцям, які проявили мужність і відвагу в захисті незалежності й територіальної цілісності України.

«Пишаюся тим, що маю честь від імені керівництва держави та всього українського народу висловити щиру вдячність усім військовослужбовцям за ваші героїзм і мужність, самопожертву і звитягу, а також виконати почесну місію — вручити нашим героям державні нагороди», — сказав Президент.

Орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня нагороджено командира механізованого батальйону 24-ї окремої механізованої бригади оперативного командування «Захід» Сухопутних військ підполковника Романа Коренюка. Він брав участь в АТО на території Донецької та Луганської областей із 2014 року. 11—12 лютого 2015-го під час проведення операції з утримання населеного пункту Лутугине під його керівництвом успішно виконано бойове завдання: організовано заняття 4-ю механізованою ротою цього рубежу. Та внаслідок масованого артилерійського обстрілу особовий склад вивели заради збереження озброєння, військової техніки й бойової готовності підрозділу. Під час обстрілу поблизу Дебальцевого підполковник зазнав поранення.

22—24 грудня 2016 року на позиціях поблизу Попасної під безпосереднім керівництвом офіцера підрозділи батальйону, не зазнавши жодних втрат, просунулися на 1,5—3 км углиб фронту. У травні 2018-го військовослужбовці 1-го механізованого батальйону під його керівництвом зайшли в сіру зону і взяли під контроль населений пункт Ленінське, яке утримують досі. У серпні 2018 року взято під контроль населений пункт Шуми на Донеччині.

Серед нагороджених орденом «За мужність» ІІІ ступеня офіцер відділу бойової підготовки управління підготовки оперативного командування «Північ» Сухопутних військ майор Олексій Лисиченко. У період 2014—2017 років він брав участь в АТО. Командир танкової роти 1-ї окремої танкової бригади брав участь в обороні донецького аеропорту, неодноразово бував у танкових боях на його території. Супроводжував колони в аеропорт особисто, евакуйовував особовий склад і підбиту техніку з поля бою.

18 листопада 2014 року організував евакуацію та вихід екіпажів і техніки, пошкодженої снарядом. За кілька днів Олексій Лисиченко зазнав мінно-вибухової травми внаслідок розриву снаряда.

Повага на найвищому рівні

«Громадяни нашої держави пишаються своїм військом і довіряють йому. Армія і Збройні сили мають найвищий рівень довіри серед усіх державних інституцій. Наші Збройні сили — це заслуга воїнів і ще мільйонів українців-патріотів, які зробили неймовірне — за короткий термін, менш ніж п’ять років, збудували армію, можливо, одну з найсильніших у Європі, і зупинили російського агресора, — констатував глава держави на урочистому заході з нагоди професійного свята військових. — Саме українське військо й українська армія слугують надійним гарантом суверенітету, територіальної цілісності, незалежності нашої держави, гарантом безпеки українських громадян».

Загартовані в боях з російським агресором ЗСУ набули безцінного бойового досвіду. І це підтверджують авторитетні міжнародні військові експерти. Реформи, проведені у надзвичайно короткий термін в оборонному відомстві, забезпечили адаптацію системи підготовки особового складу до стандартів НАТО.

Збройні сили й надалі збільшуватимуть свій бойовий потенціал, чому, безумовно, сприяє поступове надходження до бойових частин сучасного озброєння й техніки, нової та модернізованої, апробованих у боях елементів підготовки всіх категорій особового складу. Цьогоріч проведено безпрецедентну кількість навчань і заходів з підвищення обороноздатності.

«Я задоволений рівнем взаємодії, який демонструють учасники маневрів. А реальний супротивник повинен усвідомити: найкраще військам агресора, які окупують нашу державу, звільнити територію», — підкреслив Президент.

Українська сторона наполегливо працює, щоб це відбулося політико-дипломатичним шляхом. Але цей шлях може бути успішним лише тоді, коли ми маємо надійні, професійні, рішучі Збройні сили.

Петро Порошенко закликав військових найякісніше й найефективніше використати усі можливості, які дає воєнний стан Збройним силам і органам влади для подальшого нарощування бойових спроможностей війська і посилення обороноздатності нашої держави.

«Нам треба тримати і порох сухим, і зброю напоготові в умовах різкого зростання ризику наземної широкомасштабної воєнної агресії. Ми озброєні інформацією, яку надає нам розвідка, і більше не дамо себе захопити зненацька», — акцентував глава держави.

І озброєння, і побут

Війську потрібна сучасна потужна зброя, яка боронитиме країну від будь-якого агресора, зупинить і знищить агресора, захистить життя громадян. Адже в будь-якій війні перемагає не лише людська воля, а й сучасна військова техніка, помножена на високопрофесійні знання особового складу. Саме тому для виконання поставлених завдань держава витрачає більш ніж 5% ВВП на нацбезпеку, зокрема 3%, як і передбачено законом про національну безпеку, — на армію.

«Налагоджується планове постачання новітніх і модернізованих зразків озброєння та військової техніки передусім у зону проведення операції Об’єднаних сил. Створено потужний резерв, закріплений за військовими частинами. В умовах необхідності він готовий негайно стати у стрій і захищати нашу країну. Після запровадження воєнного стану у військкоматах резервісти першої черги вимагають збільшення квот.

Вжито системні заходи реформування Збройних сил, їх поступове наближення до стандартів НАТО, планове надходження нових і модернізованих зразків озброєння та військової техніки значно розширили бойові спроможності», — цитує слова Верховного Головнокомандувача департамент прес-служби АП.

Відбуваються певні знакові й символічні зміни у соціальному забезпеченні воїнів. «За моїм дорученням реалізують програму будівництва гуртожитків поліпшеного планування для військовослужбовців-контрактників у військових містечках місць постійної дислокації бойових військових частин Збройних сил. Джерелом для фінансування програми будівництва гуртожитків стали півтора мільярда доларів, конфісковані у представників попередньої влади і спрямовані на потреби оборони. Це і виробництво боєприпасів, і будівництво гуртожитків, закупівля нового озброєння. Гроші, які було вкрадено в українського народу, мають попрацювати на українське військо», — переконаний Президент.

Загалом в Україні триває будівництво 184 гуртожитків для понад 23 тисяч військовослужбовців-контрактників. З наступного року в середньому на 30% буде збільшено обсяги грошового забезпечення військовослужбовців. Навіть більш ніж на 30%, запевнив Президент. Нині — 7 тисяч гривень, а з 1 січня український воїн отримуватиме понад 10 тисяч. І це лише контрактник першого року служби.

Відділ новин

«Урядового кур’єра»