Підсумки перевірок у межах операції «Перевізник» вражають не лише кількістю, а й кричущістю виявлених порушень. Поліція пропонує посилити профілактичні заходи

Потенційним пасажирам одного з регулярних приміських маршрутів столичного регіону днями неймовірно пощастило: поліцейські Київщини зняли з рейсу маршрутку, за кермом якої сидів нетверезий водій, ще до того, як транспортний засіб було подано на посадку.

«У межах операції «Перевізник» у Чабанах поліцейські зупинили автомобіль Mercedes-Benz Sprinter. За кермом перебував 43-річний водій з ознаками алкогольного сп’яніння. Нетверезий стан горе-маршрутника підтвердив і результат медичного огляду», — повідомляє відділ комунікації обласної поліції.

Водія поліцейські зняли з маршруту і склали щодо нього протокол про адміністративне правопорушення за ст. 130 КУпАП (керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їхню увагу та швидкість реакції).

Добре, що пасажирів у салоні не було, і біди не сталося. Погано, що такий факт далеко не поодинокий, як і інші кричущі порушення.

З початку спецоперації «Перевізник» оглянуто понад 66 тисяч транспортних засобів, виявлено 1,5 тисячі несправних транспортних засобів і майже 26 тисяч правопорушень правил дорожнього руху та правил перевезення пасажирів. Про це у вівторок повідомив перший заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький під час відеоселекторної наради керівництва МВС, інформує прес-служба МВС.

Варто звернути увагу на таке: виявлено 255 транспортних засобів, переобладнаних з порушенням правил, норм і стандартів. Тобто призначені для вантажних перевезень мікроавтобуси кустарним способом обладнали сяк-так прикрученими сидіннями. Вирізали кілька вікон — і гайда!

У патрульній поліції наголошують: за фактами виявлених порушень щодо посадових осіб перевізників уже складено 149 адмінматеріалів. За словами Олексія Білошицького, з виявлених майже 26 тисяч правопорушень правил дорожнього руху та правил перевезення пасажирів, 56 — кермування у стані алкогольно-наркотичного сп’яніння, 470 — кермування автобусами, які не пройшли обов’язкового контролю.

Комплексні превентивні заходи з умовною назвою «Перевізник» проводять в Україні з 23 липня. Їхня мета — гарантування безпеки дорожнього руху та зменшення кількості ДТП за участю пасажирського транспорту, які призводять до загибелі великої кількості людей. Справді, впродовж останніх трьох тижнів порівняно торішнім аналогічним періодом загальна кількість ДТП з постраждалими зменшилася на 26,5 %, а кількість травмованих у таких ДТП — на 32%. Та ми добре знаємо, що до запровадження навіть такої операції спонукала страшна статистика: протягом доби в аваріях загинуло понад двадцятеро людей. А як уже гримнуло, то хрестися хоч навсібіч!

Тож і констатують у патрульній поліції, що й надалі збільшення ДТП з травмованими відстежується в Запорізькій та Закарпатській областях. Із загиблими — в Закарпатській, Рівненській, Львівській, Вінницькій, Сумській, Миколаївській областях.

За словами першого заступника міністра внутрішніх справ Сергія Ярового, високий рівень ДТП пов’язаний з відпочивальниками, які прямують у південні та західні регіони України.

«Посилення заходів безпеки дорожнього руху — це не тимчасова акція, а постійна робота. Патрульні групи підсилено військовослужбовцями Нацгвардії. Збільшено щільність патрульних постів на трасах державного та міжнародного значення. Усе це триватиме до закінчення туристського сезону», — вважає посадовець.

Заступник міністра внутрішніх справ Сергій Гончаров наголошує, що для протидії високому рівню ДТП необхідним залишається впровадження автоматичної фото/відеофіксації порушень правил дорожнього руху на автошляхах.

Голова Національної поліції України Сергій Князєв дав розпорядження всім очільникам обласних підрозділів провести зустрічі з керівниками автотранспортних підприємств. Національна поліція планує вирішувати проблемні питання у сфері пасажирських перевезень не лише працюючи з водіями, а й з керівниками підприємств, що випускають автотранспорт на лінію.

«Ми не хочемо фіксувати постфактум, чому сталося ДТП. Потрібно вирішувати ці питання, які виникають систематично, не лише з водіями, а й з керівниками автотранспортних підприємств, що випускають автотранспорт на лінію», — вказує Сергій Князєв на важливість посилення адміністративної профілактики в цій сфері.