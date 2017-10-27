На Полтавщині в межах робочої поїздки Прем’єр-міністр Володимир Гройсман відвідав тамтешні промислові підприємства, провів зустріч із керівництвом і працівниками гірничих збагачувальних комбінатів України, відвідав виставку малої комунальної техніки, яку виготовляють промислові підприємства краю. Другу половину дня він приділив інспекції проведення капітального ремонту ділянки автодороги М-22 Полтава — Олександрія. А завершував цю робочу поїздку глава уряду участю в церемонії пуску модернізованої установки підготовки газу.
Після відвідин ТОВ «Єристівський гірничо-збагачувальний комбінат» (підприємство використовує в процесі видобутку залізної руди важку техніку українського виробництва) Володимир Гройсман наголосив, що розвиток вітчизняного машинобудування має супроводжуватися значним ступенем локалізації виробництва, коли більшість технологічних процесів і деталей концентрують і виробляють саме в Україні.
«Створення додаткової вартості в Україні, перехід від сировинного типу економіки до економіки виробництва продукції — наш орієнтир, — вивів формулу успіху глава уряду. — При цьому звертаю увагу на необхідність локалізації виробництва. Техніку слід виробляти максимально в Україні».
Єристівський ГЗК нарощує потужності
Володимир Гройсман повідомив, що одне з поточних завдань уряду — модернізація виробничих потужностей держави. Передусім ідеться про великі державні підприємства. Саме розвитку таких проектів у Кабміні готові надавати допомогу. Ідеться про залучення в Україну інвестицій і сучасних високих технологій.
Записом на своїй сторінці у Facebook Володимир Гройсман передав особисті відчуття з місця події: «Нині перебуваю з робочою поїздкою на Полтавщині. Щороку тут виробляють продукції на понад 100 мільярдів гривень. Відвідую Єристівський ГЗК — молоде й дуже потужне підприємство з видобутку залізної руди. Унікальний кар’єр, розроблений з нуля із запасами на кілька десятиліть. Новітні технології видобутку, великий ремонтний цех важкої техніки, робота для понад 1200 фахівців із середньою зарплатою 12 300 гривень».
Він написав, що обсяг реалізованої продукції гірничо-збагачувального комплексу від початку року зріс до 4,4 мільярда гривень, а загальний обсяг інвестицій становив понад 700 мільйонів доларів. «Тішить, що в планах — нарощення потужностей, а це нові робочі місця, зарплати, податкові відрахування в бюджети всіх рівнів, перспективи розвитку регіону та держави. Про це ми говорили з працівниками ГЗК і представниками інших підприємств галузі», — поділився свіжими враженнями від зустрічі глава уряду.
На брифінгу Прем’єр укотре нагадав представникам ЗМІ, що тарифи на комунальні послуги формують органи місцевої влади і підстав для зростання ціни на послуги ЖКГ немає. «Підстав для зростання цін на газ немає. Так само немає підстав для збільшення тарифів. Тарифи — це пряма відповідальність місцевих органів влади. Водночас якщо є потреба перевірити правильність розрахунків, ми готові дати таке доручення», — цитує його слова департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.
Укрзалізниця готує локомотиви
Наступний прем’єрський вислів стосувався формули ціноутворення на енергетичне вугілля. Володимир Гройсман чітко наголосив, що «Роттердам плюс доставка» ще жодного разу не використовували для розрахунку ціни на вугілля. «Згідно з тією інформацією, яку мені дає Міненерговугілля, жодного разу цифри, які передбачає формула «Роттердам плюс», не було задіяно для розрахунку ціни вугілля в Україні. Було багато розмов навколо цього, але її не було втілено в реальності», — запевнив Прем’єр.
У Кабміні розраховують на початок спільного виробництва локомотивів ПАТ «Укрзалізниця» і американської компанії General Electric вже у 2018 році. Прем’єра цитує УНІАН: «Ми працюємо над модернізацією Укрзалізниці. Нам потрібна тяга, йдеться про те, що ми зможемо, я думаю, вже наступного року розпочати спільне виробництво з General Electric». До слова, угоду про початок виробництва можуть підписати вже до кінця 2017 року.