23 листопада Україна й весь цивілізований світ молилися за невинних жертв жахливого злочину сталінського режиму проти нашого народу — Голодомору 1932—1933 років. Українці запалювали у своїх вікнах свічки, аби тепло від них зігріло душі всіх загиблих від масового голоду.
Людські втрати України від Голодомору 1932—1933 років (згідно з різними дослідженнями, померло від 4 до 8 мільйонів українців) порівнянні із втратами нашого народу в Другій світовій війні. Це ті сторінки української історії, які дуже боляче згадувати, але неможливо забути й пробачити. На цьому наголосив Президент Володимир Зеленський під час заходів з ушанування пам’яті жертв Голодоморів в Україні біля Національного музею Голодомору-геноциду в Києві.
«Вшановуємо пам’ять жертв Голодомору — злочину геноциду, який вчинив тоталітарний сталінський режим проти народу України. Це злочини, які доводять, що жорстокість і цинічність не мають меж. Це біди, яких нормальна людина не побажає навіть своїм ворогам. Ці трагедії настільки великі, що людство ще не вигадало слів, щоб описати той біль, який пережили українці», — із сумом зауважив глава держави.
Він підкреслив, що про Голодомор існує багато досліджень, відкрито архівні документи, написано десятки книжок і знято не один фільм. Однак величезний обсяг фактів і доказів не дає ні розуму, ні серцю відповіді на просте питання: «За що?» Як може з’явитися думка знищити цілий народ? Як можна забрати в людей останню крихту хліба, а з нею — останню крихту надії, що ти або хоч твої діти доживуть до наступного ранку?
Президент Володимир Зеленський, Голова Верховної Ради Дмитро Разумков, Прем’єр-міністр Олексій Гончарук, представники дипломатичного корпусу та інші офіційні особи пройшли скорботною ходою до скульптури «Гірка пам’ять дитинства» на території Національного музею Голодомору-геноциду. До скульптури лягли композиції із зерном та запаленими лампадами від президентів України 1991—2019 років, парламенту, уряду, Світового Конгресу Українців, Громадського комітету з ушанування пам’яті жертв Голодомору-геноциду 1932—1933 років, Українського інституту національної пам’яті, акредитованих в Україні глав і представників дипломатичних місій інших країн і міжнародних організацій, а також від кожної області, Автономної Республіки Крим, міст Києва та Севастополя. Після цього предстоятелі конфесій українських православних церков відправили панахиду за померлими від Голодомору 1932—1933 років, повідомляє Офіс Президента.
Володимир Зеленський разом із дружиною Оленою поклав пам’ятні колоски скорботи до знака жертвам Голодомору на Михайлівській площі в Києві.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»