Програмою робочого візиту до України Президента Литовської Республіки Далі Грібаускайте було передбачено не лише дипломатичні перемовини, протокольні заходи та офіційні заяви. Набагато глибше партнерство пізнається й відчувається у процесі спілкування однодумців, які чудово розуміють мову бізнесу, ділового інтересу до обопільно вигідних проектів.

Ці процеси сторони продовжили під час другого Українсько-литовського економічного форуму, в якому взяли участь як поважна гостя з цієї балтійської країни, так і гостинний господар, у ролі якого виступив глава нашої держави Петро Порошенко. Саме він запросив литовський бізнес не боятися інвестувати в Україну.

«Литва та Вільнюс стали дуже символічними для нашої європейської інтеграції і відіграли величезне значення в нашій новітній історії», — нагадав Петро Порошенко про події листопада 2013 року, що відбувалися навколо Угоди про асоціацію. При цьому він відзначив особисту підтримку України Президентом Литви Далею Грібаускайте.

Бізнес-клімат має потеплішати

За останні три роки в нашій країні зроблено чимало, зокрема вдалося знизити рівень інфляції, який позаторік сягав 45—65%; відновлено зростання ВВП; стабілізовано курс гривні та поліпшено макроекономічну ситуацію. Крім того, вдалося забезпечити енергетичну безпеку шляхом диверсифікації джерел енергопостачання й відмови від імпорту російського природного газу, поліпшено показники НАК «Нафтогаз України», реформовано систему державних закупівель, розпочато дерегуляцію і децентралізацію, реформу податкової системи тощо.

Нині триває надважлива реформа судоустрою, яка забезпечить можливість громадянам та інвесторам знаходити правду та справедливість у судах. Запрацювали в нашій країні й нові антикорупційні структури. Кожного українського чиновника, суддю, прокурора, правоохоронця, наголосив Президент, зобов’язано відзвітувати про походження свого майна: машин, дач, квартир, банківських рахунків, великої кількості готівки, яку зберігають вдома. «Мета електронних декларацій — не цікавість, не спроба заглянути в замковий отвір, а ефективні антикорупційні кроки», — цитує слова Петра Порошенка департамент прес-служби АП.

Нині Європейський Союз вийшов на перше місце в товарообігу України, його частка становить понад 45%. «Це ще мало. Литва може і має бути плацдармом проникнення на європейський ринок українського виробника. Ми добре розуміємо, знаємо можливості й традиції одне одного, ми довіряємо одне одному й маємо унікальну синергію розвитку нашого бізнесу», — закликав до подальшого поглиблення співпраці Президент.

Завдяки давнім і дружнім відносинам він назвав поважну гостю «нашою Далею», а разом із нею кожного литовського підприємця — також нашим, маючи на увазі близькість інтересів. «Ласкаво просимо до України», — резюмував Петро Порошенко.

На допомогу їм і нещодавнє скасування 368 регуляторних актів, частина з яких вели свою історію аж із 1925 року. Це папери, які вже нікому не потрібні й лише заважали розвитку ділового клімату. Навпаки, для його поліпшення створюють електронний кабінет платника податків, центри надання адміністративних послуг тощо.

Водночас Даля Грібаускайте вкотре нагадала Україні про нашу ключову проблему — корупцію, яка, наче ракова пухлина, заважає країні успішно розвиватися у європейському напрямі.

«У вас є шанс об’єднати ділові кола і суспільство та перемогти цю пухлину. Тільки ви самі можете з нею впоратися, — цитує УНІАН слова литовського Президента. — Ми як світова спільнота бачимо, що в Україні є бажання очищатися. І це бажання стало можливим, зокрема завдяки невеликому тиску. Але нічого не вдієш, реформи — це не завжди приємно. Але якщо Україна хоче розвиватися, вона повинна бути прозорою і чесною. Головне — не красти у своїх людей!»

Документи на перспективу

Того самого дня у присутності Петра Порошенка й Далі Грібаускайте підписано кілька документів, спрямованих на поглиблення двосторонньої співпраці. Так, міністр екології та природних ресурсів Остап Семерак і посол Литовської Республіки в Україні Марюс Януконіс поставили підписи під міжвідомчою угодою про співробітництво у сфері захисту довкілля.

Меморандум про розуміння між міністерствами охорони здоров’я обох країн підписали в.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун і згаданий вже посол Литви Марюс Януконіс. Цей документ сприятиме розвитку й реформуванню системи охорони здоров’я в Україні, профілактиці та контролю захворювань, вдосконаленню політики у сфері медицини, медичної та психологічної реабілітації. Обумовлено способи обміну інформацією, досвідом та фахівцями, проведення тренінгів і спільних досліджень, повідомляє прес-служба МОЗ.

Той таки Марюс Януконіс і голова Державної служби України з питань праці Роман Чернега підписали Протокол про співробітництво між цим вітчизняним відомством і Державною інспекцією праці Литви. Сторони визначили форми двосторонньої співпраці: обмін експертами, організацію практичних занять, участь у конференціях та інших заходах, обмін інформацією про працівників, які виконують роботи на територіях обох країн на умовах найму.

Передбачено також обмін інформацією про впровадження нових стандартів безпеки й гігієни праці, заходи державного нагляду у сфері дотримання законодавства про працю та моніторинг відповідної статистики.