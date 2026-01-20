Уряд продовжує узгоджувати роботу всіх складових енергосистеми в умовах надзвичайної ситуації через російські обстріли і сильні морози

Уряд продовжує координувати роботу всіх складових енергосистеми в умовах надзвичайної ситуації через російські обстріли і сильні морози. Увага на забезпеченні безперервного газопостачання, передусім у прифронтових регіонах. На цьому наголосила Юлія Свириденко під час робочої зустрічі з керівником Групи Нафтогаз Сергієм Корецьким.

«По всій країні в посиленому режимі працюють 474 аварійні бригади газорозподільних мереж. Загалом понад дві тисячі газовиків залучено до робіт: безпосередніх ремонтів на об’єктах і цілодобового приймання викликів від людей. Після постійних ворожих атак вони роблять усе можливе для швидкого відновлення газопостачання сіл і містечок поблизу лінії фронту, де ремонтні бригади працюють часто під цілеспрямованими атаками. Дякую кожному і кожній», — зазначила очільниця уряду.

Особлива увага зараз — прифронтовим Чернігівській, Харківській, Сумській, Донецькій, Запорізькій, Миколаївській, Херсонській та Дніпропетровській областям. Особливо складна ситуація в Херсоні, де ворожими обстрілами істотно зруйновано енергооб’єкти. Нафтогаз забезпечив місцевих жителів 1750 електричними та газовими обігрівачами в комплексі з балонами газу і постійно завозить додаткове обладнання.

Крім цього, обговорено ситуацію з імпортом додаткових обсягів газу. «Завдяки наданим з державного бюджету 8 мільярдам гривень та допомозі міжнародних партнерів уряд спільно з Нафтогазом 2025 року забезпечив імпорт 5,7 мільярда кубометрів для стабільного проходження опалювального сезону», — зауважила Прем’єр-міністр. За її словами, це дало змогу замістити обсяги внутрішнього видобутку, втрачені через масовані ракетні удари.

Також за підсумками зустрічі визначено чіткі параметри імпорту на наступний період, щоб пройти безпрецедентно складний опалювальний період цієї зими.

У приміщеннях заправних станцій державної мережі АЗК Укрнафта, яка входить до Групи Нафтогаз, працюють пункти незламності. «Допомога має бути там, де її зараз найбільше потребують люди», — наголосила Юлія Свириденко.

Відновлення триває

Прем’єр-міністр повідомила про спеціальний селектор щодо надзвичайної ситуації в енергетиці з усіма залученими міністерствами та службами. За словами очільниці уряду, тривають відновлювальні роботи, їх ускладнюють важкі погодні умови і морози. На лівому березі Києва підключено 24 електрогенератори великої потужності для житлових кварталів. На зараз завдяки їм заживлено 17 трансформаторних підстанцій.

ДСНС розгортає нові пункти незламності у всій країні. Додаткові намети розгортають і в столиці, наразі у Києві їх працює понад 1300. Відсьогодні починають діяти 50 мобільних кухонь з гарячою їжею в районах, де ситуація залишається складною.

На територіях з надзвичайною ситуацією в електроенергетиці допускається послаблення комендантської години. Це означає, що можна перебувати на вулицях та в громадських місцях біля пунктів незламності та обігріву, а також рухатися приватним транспортом до них. Територію з послабленнями визначає комісія ТЕБ та НС.

«Уряд контролює ситуацію з пальним, на сьогодні запасів у державі достатньо на найближчі 20 днів, і вони постійно поповнюються. Міненерго координує роботу та збирає запити від бізнесу. Будь-які питання готові швидко вирішувати», — повідомила Юлія Свириденко.

Уряд створив усі умови для термінового збільшення імпорту електроенергії. Державні компанії Укрзалізниця, НАК «Нафтогаз» та АТ «Українська оборонна промисловість» повинні терміново забезпечити не менш як 50% власного споживання імпортом електроенергії. Це дасть змогу вивільнити додаткову електричну потужність у мережу.

«Для бізнесу, який має установки розподіленої генерації, створюємо всі необхідні умови. Ввели спеціальну ціну 19 000 гривень за кубометр газу для когенераційних установок на прифронтових територіях та напрацьовуємо додаткові фінансові стимули для підприємців, які постачатимуть електроенергію для критичної інфраструктури. Також спростили закупівлю обладнання та будівництва установок — без додаткових дозволів, ініціювали спрощення процесу підключення від НКРЕКП», — зазначила Прем’єр-міністр.

Продовжує діяти лінія 112. Оператори вже прийняли більш як 4000 заяв та повідомлень про нестачу тепла та електроенергії з усіх областей. Їх вже опрацьовують відповідні служби.

Додаткові ремонтні бригади

Злагоджена робота всіх екстрених служб, а також оперативне відновлення пошкодженої інфраструктури визначальні для якнайшвидшої стабілізації ситуації в Києві та області. Про це перший віцепрем’єр-міністр — міністр енергетики Денис Шмигаль заявив на черговому засіданні Штабу з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у Києві та області.

Щодо теплопостачання. Через низькі температури та зношену інфраструктуру фіксують постійні локальні аварії. Ремонтні бригади працюють над відновленням тепла у 143 будинках.

«Завдання — максимально прискорити ремонти. Тому для допомоги місту залучаємо додаткові сили. Уже зараз до роботи стали додаткові ремонтні бригади від Укрзалізниці та з інших регіонів. Десять бригад — від УЗ, ще вісім — з Київщини. До міста прибудуть ще бригади з Рівного та додаткові від залізниці», — наголосив Денис Шмигаль.

З електропостачанням ситуація залишається складною зокрема через додаткове навантаження, яке спричиняють морози. Нині над відновленням живлення працюють 60 бригад, 12 з яких прибули з інших областей.

«Працюємо над системними рішеннями. Доставляємо додаткові 55 генераторів з резервного хабу Міненерго. Спільно з Мінрозвитку проводимо верифікацію всіх когенераційних установок для швидкого введення додаткових потужностей. Спрощуємо бюрократичні процедури підключення в умовах надзвичайної ситуації», — наголосив очільник Міненерго.

Енергетики та комунальники працюють безперервно, щоб якнайшвидше повернути світло і тепло в оселі українців.

За словами віцепрем’єр-міністра з відновлення — міністра розвитку громад та територій Олексія Кулеби, важливо, що в будинках, де теплопостачання ще не відновлено, електропостачання не відключатимуть. Це дасть змогу мешканцям використовувати електроприлади для обігріву в умовах сильних морозів.

В умовах постійних атак на енергетичну інфраструктуру держава має діяти системно, щоб люди точно знали, де можна отримати допомогу в разі потреби.

«Ми постійно оновлюємо та верифікуємо всі пункти незламності й відображаємо їх у застосунку «Дія». Через Дію можна швидко знайти найближчий пункт до свого місця перебування. Триває аудит усіх пунктів незламності, тож будемо вдячні за відгуки та коментарі в Дії — це допоможе оперативно виявляти й усувати недоліки», — наголосив Олексій Кулеба.

Бізнес також може долучитися до мережі пунктів незламності. Якщо заклад має змогу виконувати відповідні функції, реєстрація доступна на сайті: https://nezlamnist.gov.ua

Після реєстрації та перевірки пункт незламності відображатиметься на мапі.

Нині у всій країні функціонують 13 530 пунктів незламності, з яких 10 658 — у постійному режимі, а ще 2872 готові до відкриття в разі потреби. За перші два тижні січня їх відвідали майже 119 тисяч українців.

У кожній громаді інформація про те, де за потреби можна отримати тепло, світло та зв’язок, має бути зрозумілою та достовірною.

Джерело:

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ

Міністерство енергетики

Міністерство розвитку громад та територій