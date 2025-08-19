У понеділок, 18 серпня, Прем’єр-міністр Юлія Свириденко та Кабінет Міністрів представили проєкт Програми дій уряду, що містить пропозиції за ключовими напрямами урядової політики. Презентація проєкту відбулася за участі народних депутатів, профільних громадських організацій, експертного середовища й аналітичних центрів.

«Проєкт Програми дій уряду — це ті орієнтири, які допоможуть нам вистояти у війні та рухатися вперед після неї. Ми концентруємо ресурси на діях, які дають найбільший ефект. Це гнучкий підхід, який дає змогу швидко реагувати на зміни, працювати узгоджено й ефективно, раціонально використовувати ресурси і створювати основу для довгострокових змін», — зазначила Юлія Свириденко.

«Ми повинні працювати системно, прогнозовано й разом. Уряд і парламент — це частини єдиного механізму, який має діяти злагоджено. Лише так ми забезпечимо євроінтеграцію, макрофінансову стабільність і наблизимося до стандартів НАТО. Від нашої єдності залежить довіра громадян, міжнародної спільноти і майбутнє України», — зазначив Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук.

Постійний представник ПРООН в Україні Ауке Лотсма під час презентації зазначив: «Ми у ПРООН підтримуємо Україну на шляху до відновлення та відбудови. Як провідна агенція ООН з питань розвитку надаємо комплексну підтримку у сферах управління, економічного відродження, екологічної стійкості та соціальної інклюзії. Ми працюємо з кількома міністерствами над розробленням політик, реформами управління та інституційним зміцненням, щоб забезпечити ефективне та прозоре впровадження національних пріоритетів, узгоджених із шляхом України до ЄС».

Проєкт Програми дій передбачає чотири опори, або стратегічні напрями змін: безпека, економіка, гідність і відновлення, що формують основу для подальших реформ.

Практичним втіленням цих реформ стануть 12 ключових пріоритетів, що охоплюють головні напрями урядових політик на 2025—2026 роки, містять покрокові плани реалізації та індикатори виконання.

Безпека та оборона.Україна нарощує власне виробництво озброєння та залучає додаткове фінансування від партнерів. Половина коштів — на українські потужності, зокрема через розширення данської моделі та спільні підприємства зі світовими оборонними компаніями: Rheinmetall, BAE Systems, Thales та іншими. Масштабування механізмів підтримки українських зброярів та запровадження Defense City. Мета — збільшити забезпечення потреб армії власним виробництвом і до кінця 2026 року завершити перехід на корпусну систему. До кінця 2025 року підготуємо нові умови контракту для військовослужбовців, що міститимуть додаткові мотиваційні заохочення.

Євроінтеграція.До кінця 2025 року уряд завершить перевірку відповідності українського законодавства європейському праву та буде готовий розпочати переговори за шістьма кластерами.

Антикорупційна політика.Мінімізація корупції через цифрові сервіси: «е-Суд», «е-Акциз» і ЦНАП 2.0. Вони роблять державу прозорою та зручною. Дорожні карти з ЄС забезпечать гармонізацію правил і довіру до України.

Добробут.Акцент на вразливих та незахищених групах населення, зокрема ВПО та жителях прифронтових громад. 2025 року 180 тисяч родин отримають компенсації за зруйноване житло, до 2026-го — понад 320 тисяч. Для молодих сімей вже запроваджено механізми компенсації за житло та додаткові програми для підтримки дітей. Створення нових програм «єЯсла» та «єСадок», відкриття 500 нових дитсадків і підвищення допомоги після народження дитини. До кінця 2025 року буде видано щонайменше 5 тисяч нових іпотечних кредитів у межах програми «єОселя».

Ветеранська політика.Нова система комплексної підтримки за принципом єдиного вікна. Підготовка та ухвалення Кодексу законів про Захисників та Захисниць, який систематизує наявну допомогу. До 2026 року 1580 родин матимуть сертифікати на житло, а ветеранський бізнес отримає до 600 грантів. Запровадження десяти нових сервісів через систему «Дія». До кінця року в громадах працюватимуть 3000 фахівців, які нададуть 500 тисяч послуг супроводу і полегшать доступ до базових потреб.

Макрофінанси і реформи. Залучення від партнерів $37,4 млрд макрофінансової допомоги на 2026—2027 роки. Успішне продовження роботи з місією МВФ та ухвалення нової програми співпраці. Проведення аудиту державних видатків та заходів з детінізації капіталу, щоб ефективніше використовувати ресурси.

Бізнес.Залучення інвестицій, зокрема через спільні інвестиційні фонди з ЄС, МФО та урядами-партнерами обсягом $5 млрд. Втілення інвестиційних проєктів, зокрема першого проєкту в межах Інвестиційного фонду відбудови зі США з бюджетом понад $100 млн. Створення умов для зростання: п’ять років мораторію на перевірки, 200 процедур буде переведено на декларативний принцип, ще 60 — скасовано до кінця 2026 року. Програма «Зроблено в Україні» забезпечить 55 млрд грн фінансування для виробництва протягом наступних півтора року. Проведення приватизації на 12 млрд грн та інфраструктурних проєктів у межах ДПП, прискорення приватизації санкціонованих активів.

Здоров’я та спорт.З 2026 року почнеться втілення національної програми щорічного чекапу для українців віком понад 40 років. 2025 року заплановано відкрити 200 центрів ментального здоров’я та майже 300 відділень реабілітації. Зарплата лікаря первинної та екстреної допомоги становитиме не менш як 35 тис. грн. Переходимо до європейської моделі спорту, створюємо науковий парк Olympic Lab та розвиваємо цифрові сервіси для залучення українців до спортивних проєктів.

Освіта і наука.До 2026 року 100 тисяч учителів пройдуть підвищення кваліфікації, ще 50 тисяч — за новим стандартом дошкілля. Понад 2000 шкіл і 1,1 млн дітей користуватимуться системою «Мрія». Реформуємо систему фінансування науки та вищої освіти, а також запроваджуємо програму ScienceCity та фінансування десяти науково-технічних проєктів спільно з бізнесом через ДПП.

Відбудова.Зосередження ресурсів на житлі, енергетиці та інфраструктурі. Створення Фонду відновлення та комплексного Плану відновлення України. 2025 року завершаться 14 проєктів реконструкції лікарень на 1,8 млрд грн і облаштування 161 укриття. Відновлення понад 160 медзакладів до кінця 2026 року.

Культура.Відновлення та збереження культурної спадщини, інституціоналізація пам’яті, стимулювання розвитку креативного підприємництва та стійких інституцій культури. Розпочнемо відновлення десяти об’єктів культурної спадщини 2025 року із залученням 500 млн грн наступного року. До кінця 2026-го уряд підтримає не менш як 180 грантових заявок підприємців креативних індустрій в Україні, а також внесе до Державного реєстру нерухомої спадщини та верифікує 100% об’єктів національного значення.

Зимова стабільність.Безпека критичної інфраструктури від дронів та ракетних ударів. Підготовка енергосистеми до опалювального сезону 2025/2026, накопичення 13,2 млрд кубометрів газу у сховищах. До кінця року введення 200 МВт нових потужностей розподіленої генерації.

Детальніше про проєкт Програми дій уряду можна дізнатися на спеціальному сайті:https://priorities.gov.ua

Кабінет Міністрів оголошує збір пропозицій для доопрацювання проєкту Програми дій уряду. Отримані пропозиції буде проаналізовано та враховано у фінальній версії Програми дій.

«Ми переконані: найкращі рішення народжуються у діалозі. Тому запрошуємо експертів, громадськість і всіх небайдужих долучитися до обговорення та поділитися своїми пропозиціями. Ваш досвід і бачення допоможуть удосконалити цей план. Протягом тижня ми збираємо пропозиції, після чого плануємо затвердити пріоритети на засіданні уряду та направити документ до Верховної Ради», — додала Прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

Джерело:Департамент комунікацій Секретаріату КМУ.

Фото з Урядового порталу