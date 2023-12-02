«32 роки тому на референдумі щодо незалежності нашої держави понад 90% українців відповіли «так». Ідею вільної України підтримали в кожному регіоні, в кожному населеному пункті. Наша боротьба за відновлення власної держави та справжньої незалежності тоді тільки починалася.

Сьогодні ми творимо нову історію України. Ми знаємо, яка висока ціна у свободи. Ми продовжуємо нашу боротьбу заради сильної незалежної європейської України», — наголосив на початку вчорашнього засідання уряду Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Очікуємо на доленосне рішення

За його словами, вже цього місяця на саміті лідерів ЄС має бути історичне рішення про початок переговорів щодо вступу України в Євросоюз. Україна розраховує на це.

Триває секторальна інтеграція. У Брюсселі цього тижня підтвердили повне завершення процесу синхронізації української та європейської енергосистем. Це велике досягнення для нашої країни, яке ще два роки тому було важко й уявити. На цьому засіданні у Брюсселі було ухвалено рішення, завдяки якому Україна зможе імпортувати до 1700 МВт електроенергії з Європи. Це додаткові 500 МВт, які допоможуть нам покрити можливий дефіцит узимку, зазначив глава уряду.

За його словами, разом з ЄС та партнерами ми працюємо ще в одному важливому напрямі — відновленні України. Головним ресурсом нашої відбудови мають стати конфісковані російські активи. Усі розуміють, що це справедливо і правильно.

«Розраховуємо, що вже цього місяця Єврокомісія представить план використання заморожених суверенних активів росії задля підтримки України», — підкреслив Прем’єр-міністр.

Також, за його словами, цього тижня двопартійна та двопалатна група членів Конгресу представила законопроєкт про конфіскацію активів підсанкційних російських олігархів на користь відновлення України. Цей документ розширює можливості Міністерства юстиції США щодо конфіскації та дає йому повноваження передавати на користь України всі кошти від конфіскованих урядом США російських активів.

«Ми закликаємо наших партнерів рухатися далі. Під конфіскацію мають потрапити активи російських олігархів і суверенні активи росії. Це єдиний шлях показати кремлівському режиму, що його стратегія виснаження не спрацює», — підкреслив Денис Шмигаль.

Для легітимної конфіскації заморожених російських активів Україна запропонувала чітку і зрозумілу дорожню карту, зазначив очільник уряду. Один із ключових елементів — робота Міжнародного реєстру збитків, який було створено рішенням Ради Європи, він працюватиме в Нідерландах.

«Сьогодні затвердимо два документи, які сприятимуть якісному функціонуванню реєстру. З огляду на те що цей реєстр працюватиме в електронній формі, Мінцифри та Мін’юст України мають розробити й передати технічні вимоги для створення програмного забезпечення такого реєстру. Мінцифри також має розробити можливість для українців подавати через «Дію» заяви про відшкодування збитків або втрат», — окреслив перспективу Прем’єр-міністр.

Другий, за його словами, документ у цьому напрямі — пропозиції щодо класифікації категорій збитків, що підлягають компенсації. Це дасть змогу системно підійти до передавання всієї інформації про збитки, втрати та шкоду, яку заподіяла росія державі Україна і кожному з наших громадян та українським юридичним особам.

Вдячні партнерам за підтримку

Продовжуємо послідовно рухатися до членства в Євроатлантичному альянсі. Цього тижня у Брюсселі відбулося засідання Ради Україна — НАТО на рівні міністрів закордонних справ.

«Україна представила документ, який називається адаптована Річна національна програма. Це перелік ключових реформ, які ми маємо зробити, щоб ще більше наблизитися до стандартів НАТО. Отримали схвалення нашого бачення. Ми вдячні всім країнам, які підтримують нас на цьому шляху», — зазначив Денис Шмигаль.

За його словами, нині Україна витрачає весь власний ресурс на війну та оборону. Попри це завдяки фінансовій підтримці партнерів ми продовжуємо підвищення соціальних виплат для тих, хто цього найбільше потребує. Пенсії в листопаді було профінансовано на 100%. Виплачено 57,8 мільярда гривень. Жодних затримок немає. Триває програма щомісячних доплат до пенсій за віком. Пенсіонери, яким виповнилося 80 років і більше, отримають щомісячну доплату до пенсії 570 гривень. Пенсіонери віком 75—80 років отримають 456 гривень, 70 —75 років — додаткові 300 гривень щомісяця.

«Крім того, разом з ЮНІСЕФ продовжуємо програму підтримки для українських родин. Ідеться про виплати для малозабезпечених багатодітних сімей у восьми прифронтових районах Дніпропетровської, Запорізької та Харківської областей. Такі родини зможуть протягом трьох місяців отримувати по 3600 гривень на дорослого та 6600 гривень на дитину. Вдячні партнерам за допомогу в реалізації цієї важливої програми», — наголосив Прем’єр-міністр.

Джерело: Департамент комунікацій Секретаріату КМУ