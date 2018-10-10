12 жовтня Міністерство економічного розвитку і торгівлі України

16 жовтня Міністерство енергетики та вугільної промисловості України

19 жовтня Міністерство закордонних справ України

23 жовтня Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України

26 жовтня Міністерство інформаційної політики України

30 жовтня Міністерство інфраструктури України

2 листопада Міністерство молоді та спорту України

6 листопада Міністерство оборони України

9 листопада Міністерство освіти і науки України

13 листопада Міністерство охорони здоров'я України

16 листопада Міністерство соціальної політики України

20 листопада Міністерство культури України

23 листопада Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

27 листопада Міністерство фінансів України

30 листопада Міністерство юстиції України 

4 грудня Пенсійний фонд України

7 грудня Державна служба України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції

11 грудня Державна служба України з питань праці

14 грудня Національна поліція України

18 грудня Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів

21 грудня Державна міграційна служба України

28 грудня Державна фіскальна служба України

Примітка. Пряма телефонна лінія Кабінету Міністрів працює за номером 254-05-65.

Час проведення брифінгу з 13.40 до 14.00 год., прямої телефонної лінії – з 14.00 до 16.00 год.

Місце проведення: м. Київ, вул. Інститутська, 7 (другий поверх, кім. 206).