12 жовтня Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
16 жовтня Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
19 жовтня Міністерство закордонних справ України
23 жовтня Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України
26 жовтня Міністерство інформаційної політики України
30 жовтня Міністерство інфраструктури України
2 листопада Міністерство молоді та спорту України
6 листопада Міністерство оборони України
9 листопада Міністерство освіти і науки України
13 листопада Міністерство охорони здоров'я України
16 листопада Міністерство соціальної політики України
20 листопада Міністерство культури України
23 листопада Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України
27 листопада Міністерство фінансів України
30 листопада Міністерство юстиції України
4 грудня Пенсійний фонд України
7 грудня Державна служба України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції
11 грудня Державна служба України з питань праці
14 грудня Національна поліція України
18 грудня Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів
21 грудня Державна міграційна служба України
28 грудня Державна фіскальна служба України
Примітка. Пряма телефонна лінія Кабінету Міністрів працює за номером 254-05-65.
Час проведення брифінгу з 13.40 до 14.00 год., прямої телефонної лінії – з 14.00 до 16.00 год.
Місце проведення: м. Київ, вул. Інститутська, 7 (другий поверх, кім. 206).