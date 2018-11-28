30 листопада Міністерство юстиції України
4 грудня Пенсійний фонд України
7 грудня Державна служба України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції
11 грудня Державна служба України з питань праці
14 грудня Національна поліція України
18 грудня Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів
21 грудня Державна міграційна служба України
28 грудня Державна фіскальна служба України
Примітка. Пряма телефонна лінія Кабінету Міністрів працює за номером 254-05-65.
Час проведення брифінгу з 13.40 до 14.00 год., прямої телефонної лінії – з 14.00 до 16.00 год.
Місце проведення: м. Київ, вул. Інститутська, 7 (другий поверх, кім. 206).