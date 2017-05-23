ГРАФІК
проведення прямої телефонної лінії Кабінету Міністрів України за участю керівників центральних органів виконавчої влади на квітень — червень 2017 року 

23 травня Міністерство охорони здоров’я України

26 травня Міністерство соціальної політики України

30 травня Міністерство молоді та спорту України

2 червня Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

6 червня Міністерство фінансів України

9 червня Міністерство юстиції України

13 червня Пенсійний фонд України

16 червня Державна служба України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції

20 червня Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів

23 червня Національна поліція України

30 червня Державна фіскальна служба України

Примітка. Пряма телефонна лінія Кабінету Міністрів працює за номером  254-05-65. Час проведення брифінгу з 13.40 до 14.00, прямої телефонної  лінії — з 14.00 до 16.00. Місце проведення: м. Київ,  вул. Інститутська, 7 (другий поверх, кім. 206). 