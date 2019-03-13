15 березня Міністерство юстиції України
19 березня Міністерство у справах ветеранів України
22 березня Пенсійний фонд України
26 березня Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів
29 березня Національна поліція України
Примітка. Пряма телефонна лінія Кабінету Міністрів працює за номером 254-05-65. Час проведення брифінгу з 13.40 до 14.00, прямої телефонної лінії — з 14.00 до 16.00. Місце проведення: м. Київ, вул. Інститутська, 7 (другий поверх, кім. 206).