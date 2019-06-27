ГРАФІК
проведення прямої телефонної лінії Кабінету Міністрів України
за участю керівників центральних органів виконавчої
влади на липень — вересень 2019 року

2 липня     Міністерство аграрної політики та продовольства України

5 липня     Міністерство внутрішніх справ України

9 липня     Міністерство екології та природних ресурсів України

12 липня    Міністерство економічного розвитку і торгівлі України

16 липня    Міністерство енергетики та вугільної промисловості України

19 липня    Міністерство закордонних справ України

23 липня    Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України

26 липня    Міністерство інформаційної політики України

30 липня    Міністерство інфраструктури України

2 серпня    Міністерство культури України

6 серпня    Міністерство молоді та спорту України

9 серпня    Міністерство оборони України

13 серпня   Міністерство освіти і науки України

16 серпня   Міністерство охорони здоров’я України

20 серпня   Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

23 серпня   Міністерство фінансів України

27 серпня   Міністерство юстиції України

30 серпня   Міністерство у справах ветеранів України

3 вересня   Міністерство соціальної політики України

6 вересня   Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів

10 вересня Національна поліція України

13 вересня Державна міграційна служба України

17 вересня Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру

20 вересня Пенсійний фонд України

24 вересня Державна фіскальна служба України

27 вересня Державна служба України з питань праці

Примітка. Пряма телефонна лінія Кабінету Міністрів працює за номером 254-05-65. Час проведення брифінгу з 13.40 до 14.00, прямої телефонної лінії — з 14.00 до 16.00.

Місце проведення: м. Київ, вул. Інститутська, 7
(другий поверх, кім. 206).