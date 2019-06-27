ГРАФІК
проведення прямої телефонної лінії Кабінету Міністрів України
за участю керівників центральних органів виконавчої
влади на липень — вересень 2019 року
2 липня Міністерство аграрної політики та продовольства України
5 липня Міністерство внутрішніх справ України
9 липня Міністерство екології та природних ресурсів України
12 липня Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
16 липня Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
19 липня Міністерство закордонних справ України
23 липня Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України
26 липня Міністерство інформаційної політики України
30 липня Міністерство інфраструктури України
2 серпня Міністерство культури України
6 серпня Міністерство молоді та спорту України
9 серпня Міністерство оборони України
13 серпня Міністерство освіти і науки України
16 серпня Міністерство охорони здоров’я України
20 серпня Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України
23 серпня Міністерство фінансів України
27 серпня Міністерство юстиції України
30 серпня Міністерство у справах ветеранів України
3 вересня Міністерство соціальної політики України
6 вересня Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів
10 вересня Національна поліція України
13 вересня Державна міграційна служба України
17 вересня Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру
20 вересня Пенсійний фонд України
24 вересня Державна фіскальна служба України
27 вересня Державна служба України з питань праці
Примітка. Пряма телефонна лінія Кабінету Міністрів працює за номером 254-05-65. Час проведення брифінгу з 13.40 до 14.00, прямої телефонної лінії — з 14.00 до 16.00.
Місце проведення: м. Київ, вул. Інститутська, 7
(другий поверх, кім. 206).