 ГРАФІК

проведення прямої телефонної лінії Кабінету Міністрів України за участю керівників центральних органів виконавчої влади на січень — березень 2018 року  

 

26 січня    Міністерство охорони здоров’я України

30 січня    Міністерство аграрної політики та продовольства України

2 лютого    Міністерство внутрішніх справ України

6 лютого    Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України

9 лютого    Міністерство культури України

13 лютого   Міністерство екології та природних ресурсів України

16 лютого   Міністерство економічного розвитку і торгівлі України

20 лютого   Міністерство енергетики та вугільної промисловості України

23 лютого   Міністерство закордонних справ України

27 лютого   Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

2 березня   Міністерство фінансів України

6 березня   Міністерство юстиції України

9 березня   Пенсійний фонд України

13 березня Державна служба України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції

16 березня Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів

20 березня  Національна поліція України

23 березня  Державна фіскальна служба України

27 березня  Державна міграційна служба України

30 березня  Державна служба України з питань праці

Примітка.

Пряма телефонна лінія Кабінету Міністрів працює за номером254-05-65. Час проведення брифінгу з 13.40 до 14.00 год., прямої телефонної лінії — з 14.00 до 16.00 год. Місце проведення: м. Київ, вул. Інститутська, 7 (другий поверх, кім. 206).