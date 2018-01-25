ГРАФІК
проведення прямої телефонної лінії Кабінету Міністрів України за участю керівників центральних органів виконавчої влади на січень — березень 2018 року
26 січня Міністерство охорони здоров’я України
30 січня Міністерство аграрної політики та продовольства України
2 лютого Міністерство внутрішніх справ України
6 лютого Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України
9 лютого Міністерство культури України
13 лютого Міністерство екології та природних ресурсів України
16 лютого Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
20 лютого Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
23 лютого Міністерство закордонних справ України
27 лютого Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України
2 березня Міністерство фінансів України
6 березня Міністерство юстиції України
9 березня Пенсійний фонд України
13 березня Державна служба України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції
16 березня Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів
20 березня Національна поліція України
23 березня Державна фіскальна служба України
27 березня Державна міграційна служба України
30 березня Державна служба України з питань праці
Примітка.
Пряма телефонна лінія Кабінету Міністрів працює за номером254-05-65. Час проведення брифінгу з 13.40 до 14.00 год., прямої телефонної лінії — з 14.00 до 16.00 год. Місце проведення: м. Київ, вул. Інститутська, 7 (другий поверх, кім. 206).