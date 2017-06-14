ГРАФІК
проведення прямої телефонної лінії Кабінету Міністрів України за участю керівників центральних органів виконавчої владина червень 2017 року 

16 червня Державна служба України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції

20 червня Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів

23 червня Національна поліція України

30 червня Державна фіскальна служба України 

Примітка. Пряма телефонна лінія Кабінету Міністрів працює за номером 254-05-65.Час проведення брифінгу з 13.40 до 14.00, прямої телефонної лінії — з 14.00 до 16.00. Місце проведення: м. Київ, вул. Інститутська, 7 (другий поверх, кім. 206)