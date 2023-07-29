Учора Україна відзначала День Державності. У промові перед засіданням уряду Прем’єр-міністр Денис Шмигаль наголосив, що за тисячолітню історію українці як ніхто розуміють не просто важливість власної держави, а й болючу та криваву ціну її втрати.

«Ми низько вклоняємося нашим захисникам і захисницям, які боронять Україну. Вічна пам’ять полеглим на полі бою героям», — цитує слова глави уряду департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів.

Внесок держави — 80 відсотків

За словами Дениса Шмигаля, у фокусі уваги уряду залишається економічна стійкість нашої держави. «Учора на форумі до річниці програми безповоротних грантів «єРобота» поспілкувалися з підприємцями, які нею скористалися. Це одна із програм, які дуже ефективні й потрібні підприємцям саме сьогодні. Більш як 6 тисяч нових бізнесів, 20 тисяч нових робочих місць — беззаперечний доказ. І це за перший рік в умовах повномасштабної війни», — зазначив Прем’єр.

На його переконання, програма «єРобота» має надзвичайний потенціал, тому уряд її розширюватиме. Зокрема, вже запроваджено гранти для створення ветеранського бізнесу.

Під час нинішнього засідання уряд ухвалив зміни до порядку надання грантів на створення або розвиток переробних підприємств.

«Це зміни, які передусім стосуються наших деокупованих територій. Ми хочемо, щоб люди поверталися, створювали підприємства та робочі місця. Допомагаємо бізнесу, який продовжує працювати у прифронтових регіонах. Для цього запроваджуємо такі зміни: держава даватиме грант обсягом не 50%, а 80% вартості проєкту для переробного підприємства на деокупованих або прифронтових територіях. 20% — це співфінансування від самого підприємця. Ухвалені сьогодні зміни дадуть змогу місцевій владі так само долучитися до співфінансування проєкту переробного підприємства, яке розташоване на території громади. Це важливо для громад, бо це робочі місця, податки та розвиток», — зауважив Денис Шмигаль.

Дронів буде більше

Прем’єр повідомив, що разом з урядовою командою цього тижня відвідав форум, присвячений річниці проєкту «Армія дронів».

«Маємо багато перспективних проєктів, які щодня наближають нашу перемогу. Уряд уже надав 40 мільярдів гривень для інвестицій в українських виробників безпілотників. Сьогодні ж ухвалюємо рішення, яке дасть змогу виробникам дронів стати резидентами «Дія.City». Ми говоримо не лише про компанії-виробники, а також про тих, хто виготовляє комплектуючі, навчає керувати дронами. «Дія.City» — унікальний інструмент із відповідними пільгами та преференціями. Тому це дасть нам змогу вивести виробництво дронів на ще одну сходинку вище», — наголосив Прем’єр. Він зауважив, що все це робиться для того, щоб дронів було більше, а ворогів України завдяки їм — менше.

Електронна черга розширюється на легковики й автобуси

На завершення промови глава уряду виокремив ще два важливі рішення.

Перше стосується пріоритетного проєкту «Єврокордон». «Ми будуємо нову логістику й уже відкрили електронну чергу для вантажного автомобільного транспорту. Сьогодні затверджуємо постанову, яка розширює дію електронної черги на легкові автомобілі, а також автобуси, які виконують пасажирські перевезення. Це дасть змогу зменшити черги на кордоні та зробити його проходження комфортнішим. Пілотний проєкт із пропуску автобусів розпочинається в серпні», — розповів Денис Шмигаль.

Також, за його словами, уряд затверджує постанову про початок навчального року. Освітній процес починається 1 вересня 2023 року і триватиме до 28 червня 2024-го. Обласним військовим адміністраціям за участю засновників закладів освіти потрібно забезпечити організацію початку навчального року залежно від безпекової ситуації в кожній окремій адміністративно-територіальній одиниці.

«Хочу наголосити: найголовніше — питання безпеки дітей та освітнього процесу», — констатував Прем’єр.

За його словами, побудова комфортних і якісних укриттів — це питання номер один, яке уряд ставив перед громадами. Кошти для цього були. Це 1,5 мільярда гривень. Місцева влада і громади відіграють у цих рішеннях головну роль. Глава уряду ще наголосив: головне — це безпека дітей.

Відділ новин

«Урядового кур’єра»