Учасники заходу розглянули питання використання коштів субвенції, спрямованих із держбюджету на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад, і грошей, передбачених обласною програмою підтримки розвитку об’єднаних територіальних громад на 2017 рік. Особливу увагу приділили освоєнню коштів субвенції на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад (ОТГ).
Так, у 2017 році 16 ОТГ Запорізької області отримали державну субвенцію майже на 71 мільйон гривень, за рахунок яких реалізують 116 інфраструктурних проектів. З них освоєно майже 55 мільйонів гривень державної субвенції, що становить 77,1 відсотка загального обсягу.
Як повідомив начальник управління містобудування та архітектури Запорізької ОДА Олександр Билим, лідерами в освоєнні державної субвенції є Берестівська, Преображенська, Смирновська, Таврійська сільські та Веселівська селищна об’єднані територіальні громади. Відповідно до програми підтримки розвитку ОТГ Запорізької області у 2017 році на створення та модернізацію інфраструктури 24 об’єднаних територіальних громад, що утворилися в 2015—2016 роках, з обласного бюджету було надано 12 мільйонів гривень, із розрахунку 500 тисяч на громаду.
Стовідсотково освоїли кошти обласного бюджету Ботіївська сільська, Великобілозерська сільська, Воскресенська сільська, Гірсівська сільська, Долинська сільська, Комиш-Зорянська селищна, Комишуваська селищна, Малотокмачанська сільська, Оріхівська міська та Чернігівська селищна об’єднані територіальні громади.
Заступник голови Запорізької ОДА Зінаїда Бойко окреслила позитивні зміни, що відбулися торік, та привітала новостворені громади, в яких нещодавно пройшли перші місцеві вибори, — Благовіщенську сільську територіальну громаду Кам’янсько-Дніпровського району та Новоолексіївську сільську територіальну громаду Приморського району. На її думку, Запорізька область нині перебуває на завершальному етапі процесу децентралізації. Із 67 спроможних територіальних громад, які передбачені перспективним планом формування територіальних громад Запорізької області, на сьогодні вже створено 42 ОТГ. Ще шість громад очікують перших виборів на початку 2018 року. На території області відбуваються також приєднання до вже наявних об’єднаних територіальних громад. Так, до Гуляйпільської міської ОТГ долучилися три сільські ради: Успенівська, Новомиколаївська і Темирівська. Триває процес приєднання до Водянської сільської ОТГ Кам’янсько-Дніпровського району Заповітненської сільради.
Як резюмувала Зінаїда Бойко, громади вже довели свою ефективність і фінансову спроможність. За 9 місяців 2017 року середній показник надходжень власних доходів на одного жителя 16 громад області збільшився на 940 гривень і становить 2,059 тисячі. Зокрема в 10 громадах, утворених у 2016 році, цей показник зріс у 2,4 раза та становить 1,962 тисячі, а в 6 громадах, утворених у 2015 році, відповідно — на 37,2 відсотка і — 2,225 тисячі.
Відповідно до моніторингу процесу децентралізації влади та реформування місцевого самоврядування, який щомісяця проводить Мінрегіон України, Запорізька область перебуває в «зеленій» зоні лідерів і посідає почесне шосте місце серед регіонів. За фінансовими показниками, запорізькі громади також увійшли до найспроможніших громад України.
Торік було багато зроблено, проте 2018 рік стане вирішальним у реалізації реформи децентралізації в Україні. На розвиток інфраструктури об’єднаних територіальних громад на 2018 рік держава передбачила фінансування в розмірі 1,9 мільярда гривень.