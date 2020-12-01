Постійне зростання кількості хворих на COVID-19 в Україні зробило свою справу: чимало людей, не випробовуючи долю, стали самостійно або за допомогою керівників своїх компаній страхуватися в разі цієї хвороби. Тому в нашій країні, як і в інших, виник новий вид страхового поліса, який умовно можна назвати у разі захворювання на COVID-19.

«Урядовий кур’єр» намагався з’ясувати особливості такого страхування і дати деякі поради читачам.

Далеко не всі і почин туристів

Передовсім застрахуватися від зараження на COVID-19 можуть далеко не всі. Виняток — особи, старші за 60—65 років. Деякі компанії роблять цей вік більшим — до 70.

Не страхують громадян із І та ІІ групи інвалідності, інфіковані ВІЛ, з онкологічними захворюваннями. Інколи страхові компанії відмовляють у такому праві й хворим на цукровий діабет. А часто в пастку COVID-19 потрапляють саме такі хворі, вони потребують неабиякої підтримки. Але, правила, як кажуть, є правила.

Цей вид страхування започатковано з оформлення покриття страхових ризиків, пов’язаних із цією хворобою, для туристів або людей, яким треба було виїхати за кордон з різних причин. Сторони, які приймали таких осіб, вимагали з початку світового карантину страховку, яка покривала б зараження на COVID-19. Такі страховки робили туристичні фірми. Часто це жодним чином не вплинуло на загальну вартість туристських полісів. Однак пізніше компанії стали пропонувати страховий поліс у разі зараження COVID-19 як окремі. Зрозуміло, що всі хочуть заробити. А тут така оказія…

«Цей страховий продукт відрізняється від класичного поліса добровільного медичного страхування (ДМС) тим, що покриває лише одне конкретне захворювання. Придбати його можна в пакеті з ДМС або окремо для однієї особи і всього колективу. Ще одна відмінність полягає у періоді страхування, який може бути від шести місяців до року, ціна прийнятна, а страхова сума достатня для лікування. Наприклад, поліс на пів року коштуватиме 600 гривень, а страхова сума становитиме не менш як 10 тисяч гривень», — зазначає «Урядовому кур’єру» Вікторія Голяк, директор дирекції з особистих видів страхування ПрАТ «Європейський страховий альянс».

За її словами, вартість залежить від набору опцій, що підлягають відшкодуванню в межах договору страхування. Приміром, компанія пропонує три види страхування: покриття стаціонарного лікування, оплату медикаментів у межах амбулаторно-поліклінічного та стаціонарного лікування і повний страховий захист. Він передбачає додаткове покриття ПЛР-тестів — первинних і повторних (за підсумками лікування), діагностику, консультації лікарів у межах поліклінічного лікування.

Зрозуміло, що й ціна цих полісів буде різною: від 800 до 1000 гривень за добу у першій та другій ситуаціях. А якщо фізична особа чи її роботодавець вирішить оформити такий вид страхування, — до 4 тисяч гривень за рік.

Однак є компанії, які пропонують страхові поліси в разі COVID-19 залежно від розмірів виплат страхових сум. Як зазначає «Урядовому кур’єру» голова правління компанії «Провідна» Леся Щербакова, фізична чи юридична особа може застрахуватися на пів року (вона може продовжити цей термін, уклавши новий договір). Суми покриття за умови настання страхового випадку дорівнюють 15, 30 і 50 тисяч гривень.

«Людина відповідно від обраної суми заплатить разовий платіж за такий поліс, розмір якого коливатиметься від 220 до 700 гривень. Якщо застрахована особа лікується від COVID-19 амбулаторно чи стаціонарно, то виплати дорівнюватимуть певному відсотку за кількість днів лікування», — зазначає фахівець.

Лікарів уже страхують

Юрист Ростислав Кравець зазначає, що велика вада такого страхування — те, що компанії не хочуть мати справу зі страхуванням лікарів та інших медичних працівників. Особливо, на його думку, в дуже невигідному становищі перебувають молодші медичні працівники — нянечки, у яких дуже високі ризики заразитися COVID-19. Можливо, таке було раніше. Принаймні, нині керівники страхових компаній наголошують, що таке страхування вони проводять.

Юрист наголошує, що держава і особисто Президент Володимир Зеленський обіцяли ввести в широку практику державне страхування всіх медичних працівників.

Генеральний директор Асоціації «Страховий бізнес» В’ячеслав Черняховський додає, що, крім цих категорій медичних працівників, слід страхувати працівників лабораторій, які проводять аналізи COVID-19.

Які середні виплати, що підтверджуються на практиці, пропонують клієнтам страхові компанії?

Як зазначає Вікторія Голяк, упродовж останнього місяця їхній власний медичний асистанський центр фіксує зростання кількості звернень застрахованих осіб з діагнозом пневмонія. Часто у лікарському висновку з’являється уточнення: «асоційована з COVID».

«На жаль, нині таких випадків на 20—30% більше, ніж було влітку. Найбільша виплата за програмою, зафіксована у нас нині, — 80 тисяч гривень за лікування у стаціонарі. Розмір середньої виплати за негоспітальними випадками — близько 16 тисяч гривень. Здебільшого це кошти, витрачені на медикаменти», — інформує вона.

Популярність шалена

Зростання популярності купівлі таких страхових полісів в Україні вражає. Леся Щербакова зазначає, що протягом останніх місяців було оформлено 100 тисяч таких документів. Дуже популярними стають корпоративні поліси страхування, адже чимало керівників фірм та підприємств не шкодують грошей на здоров’я своїх працівників і пролонгують документи.

«Передовсім прогнозуємо підвищення попиту на страхування серед юридичних осіб. Нині роботодавець намагається утримати ключових і найбільш перспективних співробітників на підприємстві, попри карантин та економічний спад. А тепер серйозною мотивацією для працівника буде те, що у разі зараження він не залишиться із хворобою сам на сам», — згодна з колегою Вікторія Голяк.

Отже, якщо ви ще вагаєтеся, чи оформлювати страховку в разі цього захворювання, то краще це зробити. Якщо фірма не робить для вас такий подарунок, то зробіть його самі собі. 500—600 гривень, витрачені на страховий поліс у разі COVID-19, — це недорого. Але якщо захворієте, то страхова компанія добре допоможе у боротьбі з недугою не такими вже й малими грошима. Тож обирайте самі.