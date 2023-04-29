Минулої ночі росія вкотре скоїла воєнний злочин проти мирного населення, атакувавши українські міста крилатими ракетами та дронами. Тож саме із цієї теми розпочав вступне слово перед черговим засіданням уряду Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Він насамперед подякував героїчним силам ППО за чудову роботу — 21 із 23 ракет було знищено. Але, на жаль, дії терористів обернулися жертвами серед цивільних.

«Уражено житлові будинки на Черкащині та Київщині. Загинули на даний момент п’ятнадцятеро людей і серед них діти в Умані, у Дніпрі російські нелюди вбили жінку та маленьку дитину. Рятувальні роботи тривають. Вічна пам’ять загиблим, співчуття рідним та близьким!» — цитує його слова департамент комунікацій Секретаріату Кабміну.

Очільник уряду заявив, що Україна доб’ється справедливості. І кожного, хто віддавав злочинні накази, й тих, хто їх виконував, буде покарано.

«Ніхто не уникне відповідальності. російських терористів буде знищено, Україна відновиться під своїм мирним небом», — переконаний він.

Підтримка партнерів

Прем’єр сказав, що уряд продовжує ефективну взаємодію з європейськими союзниками, щоб разом посилювати обороноздатність країни та розпочинати відбудову.

«Цього тижня урядова делегація перебувала в Італії. Мали зустрічі із Президентом Серджо Маттареллою, урядовцями, керівництвом парламенту, представниками італійського бізнесу. Символічною та важливою була аудієнція в Папи Римського Франциска. Цінуємо зусилля понтифіка, спрямовані на досягнення миру на всіх українських землях, і сподіваємося побачити Його Святість в Україні.

Відбулася велика конференція з відновлення з ініціативи Президента України Володимира Зеленського за участю понад 500 італійських компаній. Вони зацікавлені інвестувати в Україну. У межах конференції підписано шість меморандумів про співпрацю у галузях екології, промисловості, логістики, енергетики. Київщина та Харківщина домовилися про патронат з італійськими регіонами-партнерами. Домовилися й очікуємо на додатковий мільярд євро фінансування проєктів відновлення від італійського експортно-кредитного агентства SACE. Накреслили перспективи співпраці в галузі ВПК. Зокрема щодо виробництва компонентів систем ППО для протидії ворожим дронам. Розраховуємо на якнайшвидшу передачу Україні зброї, яка входить до шостого пакета італійської військово-технічної допомоги. Обговорили шляхи імплементації української формули миру. Переконалися в рішучій підтримці Італією наших євроінтеграційних та євроатлантичних прагнень. Незабаром парламент Італії розгляне законопроєкт про визнання Голодомору геноцидом українського народу. Сподіваємося на позитивне рішення», — окреслив він головні підсумки візиту.

Уряд робить важливий крок до членства в ЄС (ідеться про синхронізацію українських і європейських стандартів у галузі публічних закупівель). Кабмін схвалив рішення Комітету асоціації Україна — ЄС та Ради асоціації про доступ до ринків публічних закупівель одне одного. Це стосується центральних, регіональних, місцевих органів влади, а також організацій публічного права України та ЄС.

«Виконуємо свої зобов’язання щодо Угоди про асоціацію та наближаємо час відкриття переговорів про входження в ЄС. Послідовно, чітко та енергійно працюємо для нашого спільного майбутнього в родині європейських народів», — каже Прем’єр.

Чіткі пріоритети

Гуманітарне розмінування залишається пріоритетом уряду, адже майже 30% площі України ворог замінував.

«Потрібно прискорювати очищення земель, особливо сільськогосподарських. План заходів з розмінування вже реалізується. Відкриваємо спеціальний рахунок Міністерства економіки, на який усі охочі зможуть перерахувати кошти у гривнях та іноземній валюті на фінансування гуманітарного розмінування», — зазначив Денис Шмигаль.

Уряд стимулює бізнес до роботи і створення робочих місць, зокрема видає гранти за програмою «єРобота». Від її впровадження держава вже виплатила понад 4 тисячі грантів на суму 2,4 мільярда гривень. Найбільше — на розвиток переробних підприємств. Це відкриває перспективу зростання частки несировинного експорту та збільшення притоку валютної виручки до країни. Нове рішення — уряд залучить ще майже 1,3 мільярда гривень від Державного центру зайнятості на гранти бізнесу, зокрема в галузь переробки.