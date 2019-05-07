Днями виповнилося 75 років, як відбулася найбільша в історії УПА битва з військами НКВС в урочищі Гурби на межі нинішніх Рівненської та Тернопільської областей. У Гурби не запрошують — сюди їдуть за покликом душі. Тому ні дощ, ні холод не завадили людям з’їхатися на святе для українців місце. Тут у нерівному бою поклали голови наші діди й батьки. 5 тисяч вояків Української Повстанської Армії груп «Північ» і «Південь» протистояли 30-тисячному з’єднанню частин НКВС та регулярної радянської армії за підтримки танків і бронепоїзда, а для розвідки вони використовували літаки.
Перемога радянських військ в цьому бою не стала вирішальною, адже головної мети наступу бригад НКВС на Гурби не було досягнуто — загонів УПА не знищено. Тож вони й надалі проводили воєнні та пропагандистські акції. Боротьба за свободу тривала ще понад десять років. Опісля совіти спалили навколишні села Гурби та Антонівці, а жителів вивезли здебільшого на південний схід України.
17 років тому тут уперше відбувся тереновий вишкіл «Гурби — Антонівці». Нині це найбільша молодіжна спортивно-патріотична гра. Її організатори — Міністерство молоді та спорту України у партнерстві з Молодіжним націоналістичним конгресом. Цьогоріч захід тривав упродовж трьох травневих днів.
Долучитися до відтворення партизанської боротьби на місці найбільшого бою УПА проти НКВС вирішили понад 300 учасників 18—29 років чи не з усієї України. Серед гостей теренової гри був учасник історичного бою в Гурбах 1944 року Василь Кирилюк.
Популяризація бою та вшанування українських героїв — основна мета проведення теренової гри, твердять її організатори. Гру проводять на 20 квадратних кілометрах лісового масиву — на місці реального бою НКВС проти УПА. Упродовж 60 годин безперервного вишколу учасники змагаються за перемогу, набувають досвіду командної роботи та поводження в екстремальних умовах. Наприкінці гри обов’язково прибирають лісовий масив, організовують волонтерські акції з упорядкування могил воїнів Української Повстанської Армії та штабу «УПА-Південь».
«Символічно, що одне зі з’єднань УПА напередодні бою під Гурбами отримало назву «Холодний Яр», а інше — «Донбас». Адже кожен повстанець ніс у серці ідею єдиної самостійної соборної держави. Їхній подвиг на Гурбах слугує прикладом для сучасних захисників Батьківщини.
Кілька учасників теренової гри «Гурби — Антонівці», яка вже стала традиційною, загинули в боротьбі з російськими окупантами на сході України. Вічна пам’ять героям!» — йдеться у зверненні до жителів Рівненщини Голови Верховної Ради України Андрія Парубія.
До речі, в незалежній Україні тут звели пантеон Слави Героїв, де після розкопок науковців упокоїлися їхні останки. Біля нього проходять панахиди по загиблих. Цього року відбувся ще й фестиваль національної звитяги «Гурбифест» за участю військового оркестру ОК «Захід», творчих і аматорських колективів. Охочі придбали на згадку сувеніри та книжки, почастувалися гарячим кулешем. І стали учасниками церемонії нагородження переможців конкурсу «Писанкові барви Здолбунівщини», якими розквітло це святе місце.