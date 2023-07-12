До важливих робіт залучено 59 піротехнічних розрахунків і 250 саперів, які вже обстежили майже 5,4 тисячі гектарів

Гуманітарне розмінування деокупованих територій залишається одним з пріоритетів центральної й місцевої влади. Про це свідчить активізація діяльності Міжвідомчої робочої групи з питань гуманітарного розмінування та рішення уряду. Уряд розробляє комплексну стратегію протимінної діяльності, головна мета якої — підвищення якості життя людей та швидке й ефективне розмінування територій.

Відступаючи під натиском Збройних сил України, у північно-східних районах області ворог замінував сотні гектарів, буквально нашпигувавши нашу землю вибухонебезпечними предметами. Найбільшу небезпеку становлять протитанкові та протипіхотні міни, які тепер уже націлені проти мирного населення та довкілля. За інформацією речника Державної служби надзвичайних ситуацій в Харківській області Євгена Василенка, лише за останні кілька днів від вибухонебезпечних предметів постраждало п’ятеро цивільних осіб. Висока загроза

3 липня внаслідок детонації поранено 31-річного жителя міста Ізюм. З осколковими пораненнями ніг та рук його було госпіталізовано. А 4 липня в Ізюмському районі на території Пісківського лісництва 70-річна жінка наступила на протипіхотну міну і зазнала травми, внаслідок якої їй ампутовано праву ступню. 6 липня в селищі Печеніги Чугуївського району грейдер дорожньої служби наїхав на протитанкову міну, що для 53-річного водія закінчилося легкими пораненнями. Біля села Курулька Барвінківської громади Ізюмського району під час польових робіт трактор наїхав на протитанкову міну, водія госпіталізовано. А в селі Довгеньке Куп’янського району 15-річний підліток знайшов біля річки порох у пакеті й кинув у багаття. Внаслідок цього хлопець зазнав опіків обличчя, обох рук, грудної клітки та ніг. Його було доставлено до опікового центру однієї з лікарень Харкова.

Загалом, як повідомив Євген Василенко, з початку війни на Харківщині сталося 199 підривів цивільного населення на вибухонебезпечних предметах, 38 людей загинуло і понад 160 було травмовано. Така сумна статистика та інші реалії нинішнього часу вимагають від органів влади прискорити розмінування деокупованих територій.

Будні українських саперів

За інформацією голови Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова, над розмінуванням області працюють 59 піротехнічних розрахунків ДСНС, Нацполіції, Державної спеціальної служби транспорту та ЗСУ, до складу яких входить 250 саперів. Від початку робіт вони обстежили і розмінували майже 5,4 тисячі гектарів територій, 307 гектарів сільгоспугідь, понад 875 кілометрів автодоріг, майже 180 кілометрів залізничних колій, 2,4 тисячі кілометрів ліній електропередач, понад 270 кілометрів газопроводів та 329 об’єктів критичної інфраструктури. Сапери виявили та знешкодили майже 100 тисяч (!) вибухонебезпечних предметів. Лише за останній тиждень саперні підрозділи розмінували на Харківщині понад 164 гектари території та знищили 1087 вибухонебезпечних предметів.

Основне навантаження з розмінування територій несуть сапери Харківського гарнізону та зведеного загону ДСНС, які працюють у Чугуївському, Куп’янському, Ізюмському, Харківському та Богодухівському районах. За ними відразу ж ідуть працівники Харківобленерго. Минулого тижня їм вдалося частково відновити електропостачання в селі Борщова Харківського району та Синичено Ізюмського району.

Щоб убезпечити себе, сапери дедалі частіше використовують спеціальні машини механічного розмінування. За інформацією директора департаменту цивільного захисту Харківської ОВА Івана Сокола, на Харківщині працює шість таких машин, зокрема два роботизовані комплекси MV10 і MV4, що належать швейцарському оператору протимінної діяльності FSD. Ще дві такі машини є в розпорядженні ДСНС та ЗСУ. Ця техніка нині працює над розмінуванням ліній електропередач.

Складніша ситуація з розмінуванням сільськогосподарських земель та приватних землеволодінь і дачних кооперативів. Отримано тисячі заявок на такі роботи, але наразі фізично неможливо їх виконати — не вистачає ні людей, ні техніки. Дедалі частіше доводиться мати справу з хаотично розкиданими мінами-пелюстками, забороненими міжнародними конвенціями. Небезпеку становлять і протипіхотні осколкові міни, які спрацьовують дистанційно на рух людини. Вони вистрибують над землею і вибухають у повітрі, вражаючи все живе в радіусі до 15 метрів. Їх добре замасковано і покрито густою рослинністю. Працюючи в таких місцях, піротехніки мають бути особливо уважними та обережними.

FSD шукає демінерів

Харківська ОВА веде переговори з міжнародними благодійними фондами про налагодження в регіоні виготовлення машин для розмінування. Допомогу запропонувала і перший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко, яка нещодавно побувала на Харківщині. Вона повідомила, що уряд працює над тим, щоб до кінця року забезпечити область щонайменше десятьма машинами для розмінування.

«Створення умов для безпечного життя на Харківщині — один з головних пріоритетів уряду», — заявила віцепрем’єр.

Вагомий внесок у цю справу роблять і міжнародні партнери, зокрема швейцарський оператор протимінної діяльності FSD. Фонд запрошує до співпраці демінерів, які готові працювати в командах з розмінування та очищення забруднених земель на Харківщині. Серед основних вимог до кандидатів: фізична витривалість, відповідальність та висока старанність, здатність працювати в польових умовах і забезпечувати стабільні результати. Охочі можуть надсилати резюме на сервісі robota.ua бажано із зазначенням рівня очікуваної заробітної плати. Термін подачі заявок — до 31 липня 2023 року включно.