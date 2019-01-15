На площі Свободи в Херсоні відбувся мітинг на підтримку незаконно затриманих і засуджених окупаційною владою РФ українських громадян. Учасники зібрання вимагали звільнення Едема Бекірова, кримськотатарського активіста, жителя Генічеського району Херсонської області, громадянина України, незаконно заарештованого на адміністративній межі з Кримом торік у грудні.
Едем Бекіров тяжко хворіє. Інвалід першої групи, він нещодавно переніс складну операцію на серці. Та після арешту йому було відмовлено у вживанні необхідних ліків, майже добу його не годували. Лише на 17-й день через погіршення стану здоров’я ув’язненого направили на огляд у лікарню ім. Семашка міста Сімферополя.
Про умови, в яких утримують Едема російські окупанти, розповіла його дружина Гульнара, заступниця голови Генічеської райдержадміністрації: «Переконана, що він витримає, збере свої сили. Він життєлюбна й волелюбна людина. Він за Крим, за Україну — нашу Батьківщину. Гадаю, він відчуває нашу підтримку».
Директор департаменту економічного розвитку й торгівлі Херсонської облдержадміністрації, голова обласної ради національних меншин та корінних народів України Дмитро Бутрій так висловився з приводу підтримки незаконно затриманих і засуджених окупаційною владою РФ українських громадян: «Сотні українців постраждали від дій окупаційної влади. І затриманням Едема Бекірова окупанти хочуть натиснути на наших громадян, зламати їх. Ми вимагаємо звільнення Едема Бекірова і всіх наших політичних в’язнів Кремля. Ми впевнені, що Крим повернеться до України і всі наші ув’язнені будуть вільні».
Голова громадської організації «Кримськотатарський культурно-спортивний центр «Куреш» Ібрагім Сулейманов повідомив, що міністерство закордонних справ Великої Британії взяло на контроль справу Едема Бекірова. Із заявою до провідних держав, міжнародних організацій, правозахисних груп щодо визволення всіх незаконно засуджених владою РФ українських громадян звертався херсонський міський меджліс.
Підтримують Едема Бекірова і всіх українських політичних в’язнів представники національних меншин Херсонщини. Голова правління Херсонської міської громадської організації «Культурний центр Україна — Литва» Наталя Бімбірайте зачитала звернення членів ради національних меншин і корінних народів України при облдержадміністрації до міжнародних організацій, посольств і консульств. У заяві зазначено: «Уже п’ятий рік РФ не дає мирно існувати й розвиватися Українській державі. Усі ці роки на території Криму кримських татар і українців безпідставно звинувачують у надуманих кримінальних злочинах. За цей час були тисячі обшуків, залякування, катування всіх тих, хто не визнає окупації та принципово вважає себе українцем. Усі ці далеко не поодинокі випадки свідчать про системність і цинічність наруги над правами людини в Російській державі та ставлять її в один ряд з державами-терористами».
Одностайно всі учасники зібрання висловили впевненість, що окупаційну владу, яка скоює страшні злочини стосовно безневинних людей, неодмінно буде покарано за її незаконні дії.