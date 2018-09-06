Жителі сіл Преображенка та Першокостянтинівка, які лежать на адміністративному кордоні з Кримом, кілька днів тому почали скаржитися на різке погіршення здоров’я. Головний біль, нудота, свербіж — симптоми, з якими одночасно звернулися до місцевих ФАПів десятки людей. Винуватцем своїх бід вони вважають розташований за кілька кілометрів в Армянську завод «Кримський титан», де, ймовірно, стався викид сірчаної кислоти.
Прикордонники в масках
Припущення людей підтверджують українські прикордонники. Вони першими звернули увагу на наявність у повітрі токсичних речовин. У повідомленні Азово-Чорноморського регіонального управління Держприкордонслужби йдеться: «Протягом останнього тижня прикордонники Херсонського загону, які здійснюють охорону адмінмежі з тимчасово окупованим Кримом, неодноразово фіксували випадки отруйних хімічних викидів з окупованого заводу «Кримський титан». Так укотре за допомогою хімічних детекторів неподалік КПВВ «Чаплинка» військовослужбовці зафіксували наявність хімічних речовин у повітрі, зокрема токсичних промислових. За цим фактом прикордонники сповістили органи місцевого самоврядування, правоохоронні органи та евакуювали персонал з небезпечних місць несення служби».
Представник Держприкордонслужби Олег Слободян зазначив, що внесено зміни в організацію служби нарядів, прикордонники й надалі відстежуватимуть обстановку, всіх забезпечили захисними масками.
Про непросту ситуацію повідомив і постійний представник Президента в Автономній республіці Крим Борис Бабін: «Селяни Чаплинського району, проживаючи в межах видимості заводів, змушені щодня вдихати викиди, джерело яких — завод «Кримський титан» в Армянську, бромний і содовий заводи в Красноперекопську. Ймовірно, на заводах могли відновити виробництво компонентів хімічної зброї. Вимагатиму проведення екологічного моніторингу для оцінки лиха».
Немає сумнівів, що на «Кримському титані» надзвичайна ситуація. Ще 27 серпня російські ЗМІ повідомили, що на півночі Криму стався викид у повітря токсичної речовини. Та окупаційна влада запевняє жителів, що їм нічого не загрожує. 4 вересня в Армянську оголосили двотижневі канікули у школах. У санаторії вивезли понад 2,3 тисячі школярів і майже 1,5 тисячі малюків дошкільного віку. Кримчани вивозять дітей і в Україну.
Небезпечний сусід
Насправді жителі північного Криму та херсонських сіл завжди відчували дискомфорт від сусідства із «Кримським титаном». Завод, якому майже 50 років, один із найбільших у Східній Європі виробник діоксиду титану, потрібний для виготовлення лакофарбової продукції, пластмас, каучуку, гуми. 100% акцій належить компанії OSTCHEM Holding AG, що об’єднує хімічні та гірничо-видобувні активи холдингу Group DF Дмитра Фірташа.
До окупації Криму українська влада чітко контролювала діяльність підприємства: не допускали перевищення норм викидів, підтримували нормальний режим роботи відстійників. В.о. старости села Першокостянтинівка В’ячеслав Гелиш каже: «В окупаційної влади немає води, щоби заливати відстійник, тож він засихає, а вітер несе отруйний пил на Херсонщину. Немає сумнівів, що ми страждаємо від випарів сірчаної кислоти». У російських ЗМІ мусують тему, що Україна перекрила воду, тому склалася така ситуація. Фактично відбувається шантаж на тему «дайте воду».
У Херсонській облдержадміністрації повідомили, що проведено екстрену нараду на КПВВ «Каланчак» стосовно забруднення навколишнього середовища. Голова Херсонської облдержадміністрації Андрій Гордєєв підтверджує, що через дефіцит води оголилося 42 квадратних кілометри кислотного накопичувача, який випаровує небезпечні сполуки.
«Це може негативно вплинути на здоров’я людей, — зазначає чиновник. — Вражає цинічність окупаційної влади, яка вдає, ніби нічого не відбувається. Воду зі свердловин завод використовує виключно для отримання прибутку, а не на екологічні заходи і здоров’я людей».
Організовано забір проб води, ґрунту, повітря для визначення змісту шкідливих сполук та їх впливу на здоров’я громадян.
Насамкінець.Стало відомо, що завод частково зупинили на два тижні. Припинено роботу трьох із восьми печей, решту погасять протягом 5—6 днів. Чого ще чекати жителям України від безвідповідального ставлення російських окупантів до безпеки на захопленій території, покаже час.