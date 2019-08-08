Від 21 липня в зоні проведення операції Об’єднаних сил у Донецькій і Луганській областях діє так зване хлібне перемир’я. І це не лише назва чергової домовленості, а й залапкований зміст, який лежить на поверхні й викликає чимало сарказму в нашому суспільстві. Адже наказу утримуватися від відповіді на вогонь супротивника наші війська дотримуються аж надто суворо, на відміну від захисників «рускава міра».

Чого це коштує? Давно не таємниця, що такі передишки сторони використовують для облаштування позицій та опорних пунктів, підвезення боєприпасів, ротацій особового складу тощо. Особливо це відчувають «на нулі», де позиції проросійських бойовиків наші вояки не лише бачать, а й у буквальному розумінні чують. Найманці скорочують відстані, наближаються до наших шанців фактично впритул, провокують на відкриття вогню у відповідь. Поодинокі провокативні обстріли під час «припинення вогню» неодноразово траплялися й раніше, але те, що сталося позавчора, виходить за межі здорового глузду.

Вівторок 6 серпня став чорною сторінкою в літописі російсько-української війни. Порушивши всілякі домовленості, бойовики близько години гатили по наших позиціях поблизу Павлополя, де оборону тримають воїни одного з підрозділів 36-ї окремої бригади морської піхоти. Одразу четверо загиблих з нашого боку.

Такі ось наслідки чергового перемир’я з тими, для кого будь-які домовленості залишаються порожнім звуком, хто свідомо плутає доблесть і звитягу з підступними й водночас відвертими військовим злочинами. Переставати стріляти вони не збиралися й не збираються, бо не для того ці нелюди прибули до чужої країни. Вони прибули сюди «з-за парєбріка» вбивати українців — не стільки за ефемерні ідеали Кремля, скільки за гроші, вдовольняючи кров’ю своє тваринне єство.

Ця трагедія змусила навіть упертих послідовників замирення з агресором переглянути погляди, потроху усвідомлюючи, у кого саме в руках ключі від миру на Донбасі. Ганебне порушення так званого перемир’я стало причиною наради Президента Володимира Зеленського з керівниками силових відомств і ключових підрозділів Збройних сил.

Учора вранці Президент України мав тривалу телефонну розмову з російським колегою, повідомляє УНІАН. Він досі сподівається, що в нормандському форматі буде нагода «подивитися один одному в очі й припинити цю війну». Крім того, сторони обговорили проблеми розмінування й розведення блокпостів поблизу Станиці Луганської та повернення наших полонених. «Я дуже наполягав і дуже просив президента РФ вплинути терміново на те, щоб та сторона просто припинила ці дії. Бо це не іграшки», — додав Володимир Зеленський, коментуючи розмову з очільником Кремля.

Але про всяк випадок «наші резерви перебувають у визначених місцях, у бойовому стані, і ЗСУ готові у разі непрогнозованої ситуації до відповідного реагування», — запевнив на брифінгу начальник Генерального штабу Руслан Хомчак.

Напередодні глава держави у вже звичній формі через фейсбук гнівно відреагував на обстріл наших позицій з боку окупантів. «Четверо українських військових загинуло біля Павлополя від обстрілів з ручного протитанкового гранатомета. Сьогоднішній інцидент спрямований на підрив не тільки цього перемир’я, а й переговорного процесу в цілому. Україна щиро прагне миру. І наше прагнення незмінне. Сьогодні весь світ побачив, хто саме миру не хоче, — написав Володимир Зеленський. — Саме тому я закликаю лідерів країн-учасниць нормандського переговорного формату Еммануеля Макрона, Ангелу Меркель та Володимира Путіна якомога швидше зібратися для відновлення перемовин».

Він висловив співчуття родинам загиблих героїв: «Ми не припинимо працювати над закінченням бойових дій і не залишимо без відповіді жодну атаку на наших військових. Україна обов’язково буде єдиною і мирною. Слава Україні!»

Так само не залишити поза увагою воєнний злочин кремлівських найманців пообіцяв і секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Данилюк. Так само у фейсбуці він написав: «Трагічні новини із зони проведення операції Об’єднаних сил. Внаслідок обстрілу в районі Павлополя загинули чотири українські військовослужбовці. Бійці 36-ї бригади морської піхоти займалися інженерним обладнанням позицій взводно-опорного пункту, коли бойовики підступно відкрили вогонь з ручного протитанкового гранатомета». Не обійшлося й без слів про грубе порушення домовленостей про перемир’я, якого українська сторона дотримується неухильно.

Не змовчав і Спеціальний представник Державного департаменту США у справах України Курт Волкер, який наголосив, що українські військові загинули від російських сил на тлі зусиль українського Президента Володимира Зеленського досягти миру на Донбасі. У твіттері він висловив неабияке розчарування новими порушеннями режиму припинення вогню на Донбасі, що призвели до загибелі чотирьох українських військових.

Неабияк розгнівані й українці, особливо бойові побратими загиблих хлопців. Вони, поза всяким сумнівом, відшукають шляхи для адекватної та відчутної відповіді російським зайдам. Загалом українці — мирний народ, і вони готові перестати стріляти за однієї умови: коли не чутимуть ані ворожих пострілів, ані ворожого духу на своїй землі. Не хочуть цього лише у Кремлі, що нахабно, зухвало й на постійній основі демонструють усьому світові.

P.S. За даними начальника Генерального штабу Збройних сил Руслана Хомчака, від початку згаданого «перемир’я» в зоні ООС загалом загинуло шестеро наших воїнів, а дев’ятеро зазнали поранень.