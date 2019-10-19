Вісім частот на мовлення FM-формату за підсумками конкурсу з розбудови військового патріотичного мовлення в країні, проведеного Нацрадою з питань телебачення і радіомовлення, отримала державна військова радіостанція «Армія FM» — перше в Україні військове радіо. З 2016 року воно служить тим, хто захищає нашу Батьківщину від ворога, підтримуючи воїнів інформаційно, підбадьорюючи їхній бойовий дух.

Радіостанція, мовлення якої в 2017-му транслювали за лінію розмежування в Донецькій та Луганській областях, а також на територію Криму, з’явившись у 2018-му в радіопросторі Києва, Вінниці, Житомира, до кінця цього року вийде в ефір у Запоріжжі, Львові, Новояворівську (Львівщина), Миколаєві, Полтаві, Херсоні та в Житомирській області — Бердичеві й Новоград-Волинському. На 18 жовтня 2019 року радіо має в активі 31 частоту.

Тобто як підкреслив під час пресконференції член Нацради Сергій Костинський, з моменту утворення «Армії FM» її мережа зросла майже втричі. Він переконаний, що військове радіо мовитиме у всій Україні, адже мета Нацради — розбудова суспільного, місцевого і військового патріотичного радіомовлення. Сергій Костинський розповів, що торік було доповнено концепцію військового радіо. Вона «полягала в інформуванні наших військово­службовців, усіх, хто перебуває на нулі, працює в тилових службах, про ситуацію в зоні проведення операції Об’єднаних сил, зміни у збройних силах». Концепцію доповнено інформуванням про це суспільства.

«В умовах фактичної війни й боротьби за суверенітет України суспільство потрібно інформувати не менше, ніж військово­службовців про поточні події, спроможність ЗСУ захистити державу та її громадян. «Армія FM» подає інформацію без спекуляцій, інтерпретацій, транслюючи пряму мову офіцерів, інших військовослужбовців. Має бути системне інформування ветеранів і волонтерів», — каже Сергій Костинський. Він додає, що має існувати нішева радіостанція, яка б стала майданчиком для патріотичної, військової пісні: волонтери, ветерани, військові, які пишуть патріотичні пісні (ця музика часто для приватних радіостанцій не формат), співають їх, мають отримати змогу потрапляти в ротацію.

Сергій Костинський презентував невтішні підсумки моніторингу п’яти найбільших українських загальнонаціональних роз­важальних і 12 інформаційних телеканалів щодо частки тижневого ефіру про події на сході (ООС, ЗСУ, матеріали про учасників бойових дій, ветеранів, волонтерів). Здобуток розважальних телеканалів — 2,5%, інформаційних — менш як 5%. Частка згадувань про Крим неприємно вражає: 0,3% та 0,7% тижневого ефіру відповідно. Тож, констатує Сергій Костинський, трирічний курс Нацради на системну підтримку «Армії FM», що є голосом Міноборони, правильний. Адже країна має розбудовувати повноцінну загальнонаціональну мережу такого формату. До слова, вже кілька місцевих радіостанцій на Одещині, Львівщині, Хмельниччині ретранслюють «Армію FM».

Керівниця військового радіо Яна Холодна констатувала: «Армія FM» упевнено крокує країною, освою­ючи нові території й наповнюючи ефіри військово-патріотичним мовленням. За її словами, радіо завоювало довіру не лише військових — цільову аудиторію, а й цивільного населення зокрема на тимчасово окупованих і визволених територіях Донбасу.

«Маємо з ними зворотний зв’язок, отримуємо дзвінки, повідомлення (є сторінки радіо в соцмережах, сайт), і все це мотивує нас. Але голос армії має чути вся Україна», — каже Яна Холодна. З огляду на розширення мережі на радіо обіцяють розширювати коло інформації, щоб вона була цікавою всім слухачам. Керівниця радіостанції пообіцяла, що першочергові засади залишаться незмінними: в ефірі не буде реклами, російської музики (виняток — фронтові пісні, які виконують наші військові або ветерани). Радіо підтримуватиме імідж ЗСУ, ветеранські рухи, ідеологію та літературу.