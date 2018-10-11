На Миколаївщині більш як на два роки затягнувся процес реформування єдиної обласної комунальної газети

Реформування комунальних друкованих засобів масової інформації, як вимагає закон України та курс на європейську інтеграцію, на Миколаївщині, як і в усій країні, відбувалося непросто. Справа для газетярів нова, готових рецептів ні­хто не прописав. Та й редакції, що звикли постійно бути «під прикриттям» (інколи нав’язливим) органів влади, не зовсім уявляли, як вирушать у «вільне плавання».

Та процес розпочався, органи влади та місцевого самоврядування почали виходити із співзасновників, газети вчилися утримуватися на плаву. Нині на Миколаївщині майже 70% колишніх комунальних газет пройшли всі етапи реформування, змінили старий та обрали новий статус, вчаться самостійно господарювати. Таких можливостей позбавлена колишня газета Миколаївської обласної ради «Рідне Прибужжя».

Будівля розбрату

Закон «Про реформування державних і комунальних друкованих ЗМІ» детально, здавалося б, розписав усі етапи перетворення комунальних газет із підконтрольних владі на справді незалежні видання. Редакція газети «Рідне Прибужжя» зробила передбачені законодавством кроки. Зокрема, після подання редакції депутати облради на пленарному засіданні 11 березня 2016 року ухвалили рішення про вихід зі співзасновників. Наступний крок: колектив редакції на виконання закону створив приватне підприємство «Редакція газети «Рідне Прибужжя». Це правонаступник комунального підприємства із занесенням відповідних відомостей до державного реєстру. Члени приватного підприємства — всі штатні працівники редакції.

Начебто все відбувалося без ускладнень, доки редакція не нагадала владі про необхідність укладання договору оренди приміщення, в якому працює газета. Як відомо, закон чітко визначає: «Приміщення, що перебувають у державній або комунальній власності, у яких на час реформування розташовані редакції, передаються в оренду строком не менш ніж на 15 років з розміром орендної плати, установленим для бюджетних організацій». Усе зрозуміло: газета має залишитися у приміщенні на умовах, прописаних у законі. А з огляду на те що ці повноваження делеговані облдержадміністрації, всі ці дії мав здійснити місцевий орган виконавчої влади. Обласна рада як колишній співзасновник мала б передати засновницькі права реформованій редакції.

Та не так сталося, як гадалася. Чиновники Миколаївської облдержадміністрації у відносинах із газетою яскраво продемонстрували всі свої навички канцелярської тяганини та небажання вирішити суто формальне питання. Вони протягом півтора року листування з редакцією просто відписуються в дусі справжньої бюрократії: і не відмовляють, і не вирішують питання, а інколи пишуть, що комусь із кимось слід радитися.

Головний редактор газети заслужений журналіст України, що має 30-річний журналістський стаж, Тетяна Фабрикова переконана, що річ не в порадах, а в… будівлі. Просто хтось поклав око на будинок у центрі міста площею 2 тисячі квадратних метрів, пам’ятку архітектури місцевого значення. Тому й намагаються очистити її для своїх, виселивши редакцію.

Темна для газетярів

Свої припущення Тетяна Фабрикова підкріплює фактами. Каже, неодноразово до редакції приходили чиновники структурних підрозділів облдержадміністрації, оглядали будівлю, вивчали її стан, показували доручення, згідно з якими діяли. А нещодавно, відразу після того, як редакція вкотре звернулася до обл­держадміністрації й Адміністрації Президента з єдиним проханням — виконати Закон «Про реформування державних і комунальних друкованих ЗМІ», в будівлі вимкнули світло. Без попереджень і пояснень.

Крім «Рідного Прибужжя», яке займає лише кілька кабінетів, орендують будинок на вулиці Нікольській, 46, ще кілька організацій. Зокрема Центр журналістських розслідувань, ди­рекція регіонального ланд - шафтного парку «Тилігульський», Асоціація учасників та інвалідів АТО, Регіональний центр надання безоплатної вторинної правової допомоги та інші. Усі вони виявилися втягнутими в конфлікт навколо будівлі та постраждалими від незаконних дій.

Обурення висловила представник Асоціації учасників АТО Оксана Тешнер. Вона пояснила, що діяльність асоціації спрямована на надання допомоги учасникам АТО та членам їхніх сімей. «До нас щодня їдуть люди, ми проводимо тренінги, надаємо юридичні консультації, психологічні поради, — зазначає О. Тешнер.

— З нами працює волонтер Корпусу миру із США Джон Шмеліг, який надає неоціненну допомогу нашим бійцям. Звісно, орендуємо приміщення на цілком законних договірних підставах. Тож дуже здивувалися, коли без будь-якого пояснення обленерго вимкнуло світло і заблокувало нашу роботу».

Обленерго свої дії пояснює невиразно. Мовляв, проблема в кабелі. Який зв’язок між кабелем і перешкоджанням законній професійній діяльності журналістів двох видань, зрозуміти складно. І Центр журналістських розслідувань, і редакція газети «Рідне Прибужжя» саме так розцінюють дії обленерго, яке, на їхню думку, діяло за вказівкою органів місцевої виконавчої влади.

Поки що нічого не змінилося: газета виходить, журналісти центру працюють при свічках, а тиск влади триває. Після того як Тетяна Фабрикова та її заступник Андрій Тюрін провели прес-конференцію для журналістів і заручилися підтримкою колег, облдержадміністрація та її очільник Олексій Савченко зробили спробу надати конфлікту видимість прозорого та відкритого його розв’язання. Вийшло непереконливо.

На засіданні комісії, яку створили саме для ситуації навколо газети «Рідне Прибужжя», аргументи й вимоги редакції фактично не сприймали. Натомість заступник голови облдерж­адміністрації Олександр Кушнір оприлюднив дивні аргументи: начебто редакція не подала якихось документів, плану будівлі, не вказала, які саме приміщення займала до реформування. Недолугість цих доказів довів навіть юридичний відділ облдержадміністрації, який зробив висновок: нове підприємство «Рідне Прибужжя», яке було створено під час реформування, має право на отримання в оренду приміщень, що їх до цього займала редакція.

Що тут скажеш? Якщо місцева влада не бажає бачити очевидні речі та виконувати норми закону, то вигадує будь-які приводи, щоб виправдати свою протиправну діяльність. Виходить не зовсім вдало.

Днями про проблеми реформування комунальних ЗМІ висловилася голова Комітету Верховної Ради України з питань свободи слова та інформаційної політики Вікторія Сюмар. Вона зазначила: «Органи місцевої влади не завжди хочуть виходити зі складу засновників. Відбувається шантаж колективів, пов’язаний з майном редакцій, орендою приміщень. Закон дає змогу залишити пільгову оренду майна, землі, приміщень, щоб ЗМІ, які пройшли складний процес реформування, могли надалі функціонувати. У грудні реформа має завершитися, і тоді нереформовані ЗМІ залишаються поза правовим полем».

PS. Коли матеріал готували до друку, стало відомо, що в будівлі можуть відключити ще й воду. А редакції запропонували виселитися в інше приміщення на комерційних засадах оренди. Журналісти «Рідного Прибужжя» поки що тримаються і розраховують на перемогу здорового глузду. «УК» і надалі відстежуватиме перебіг подій.