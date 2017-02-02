«Останнім часом багато розмов навколо того, хто зі студентів отримуватиме стипендії, а хто ні. Для нас це дуже важливо, адже мій племінник — син учасника АТО. На жаль, сесію він склав не на відмінно. Тож сім’я переймається, чи залишиться він без стипендії, чи дітям учасників АТО її все-таки виплачуватимуть?»
Валентина КУДРІНА, Полтавська область
Консультує юрист
Всеукраїнського благодійного фонду «Горєніє»
Олена МАНЬКО
— Вашій родині перейматися цим питанням не варто, адже учасникам АТО, їхнім дітям та переселенцям призначено спеціальні стипендії. Про це йдеться у постанові Кабінету Міністрів від 28 грудня 2016 р. № 1045 «Деякі питання виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів». Документ чинний.
Отже, згідно з постановою, право на соціальну стипендію мають:
– учасники бойових дій;
– діти учасників бойових дій;
– діти, один із батьків яких загинув або пропав безвісти в зоні проведення АТО, бойових дій чи збройних конфліктів;
– діти, один із батьків яких помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, яких зазнав у зоні проведення АТО, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, в період участі в АТО;
– діти, зареєстровані як внутрішньо переміщені особи;
– інші категорії, зазначені у постанові.
Але щоб отримувати соціальну стипендію, студент з вищеназваних категорій має навчатися у виші за денною формою та державним замовленням, не отримувати академічну стипендію, не перебувати на державному утриманні або в академічній відпустці. До того ж стипендію можна отримувати тільки до досягнення 23 років.
Щоб отримати таку стипендію, треба звернутися до вишу із заявою, в якій зазначити: прізвище, ім’я та по батькові; дату народження; зареєстроване та фактичне місце проживання; підставу для отримання соціальної стипендії.
До заяви необхідно додати копії: паспорта громадянина України, свідоцтва про народження, студентського квитка, довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків. Копію цього документа не додають ті, хто через релігійні переконання відмовився від прийняття реєстраційного номера, повідомив про це контролюючий орган і має відповідну відмітку в паспорті.
Залежно від категорії студента треба додати додаткові документи.
1. Для учасників бойових дій та їхніх дітей:
– копію посвідчення учасника бойових дій встановленого зразка;
– довідку органу соціального захисту населення про перебування на обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги, за зареєстрованим або фактичним місцем проживання, з посиланням на норму законодавства, відповідно до якої встановлено статус учасника бойових дій.
2. Для дітей, один із батьків яких загинув:
– копію свідоцтва про смерть батька або матері;
– документ, що підтверджує загибель або зникнення безвісти одного з батьків, виданий військовим формуванням, правоохоронним органом спеціального призначення, або рішення суду про визнання безвісно відсутнім чи оголошення померлим;
– копію довідки медико-соціальної експертизи.
3. Для внутрішньо переміщених осіб — копію довідки про взяття на облік ВПО.
Згідно з постановою Кабміну від 28 грудня 2016 р. № 1047 «Про розміри стипендій у державних та комунальних навчальних закладах, наукових установах», визначено розміри таких виплат: студентам та курсантам вишів I—II рівнів акредитації — 750 гривень; студентам та курсантам вишів III—IV рівнів акредитації — 1000 гривень.
Матеріал підготувала Інна КОСЯНЧУК,
«Урядовий кур’єр»