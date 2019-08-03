Улітку Миколаїв потерпає від навали великовагових вантажівок. Попри введення температурного режиму, коли за +30 проїзд містом заборонено, водії намагаються обійти заборони. Навіть проїжджаючи у вечірній та нічний час, коли температура знижується, саме вантажівки завдають значної шкоди дорожньому покриттю, розбиваючи вже пошкоджені дороги вщент. Не менша проблема — відстоювання фур на узбіччях при в’їзді в місто, що також призводить до руйнації доріг. У цих місцях не створено умов для перебування водіїв.
Днями депутати міськради розглянули на засіданні комісії з питань промисловості, транспорту, енергозбереження, зв’язку, сфери послуг, підприємництва та торгівлі питання руйнації доріг загального і місцевого значення. Необхідність розгляду питання виникла у зв’язку з некерованими потоками фур, які їдуть міськими магістралями. До участі в роботі комісії запросили представників виконавчої влади міста, керівників поліції та управління Укртрансбезпеки, представників перевізників, портів, терміналів, які здійснюють господарську діяльність в обласному центрі.
Найбільшу стурбованість присутніх викликав стан вулиць Новозаводської та Турбінної, на які припадає найбільше навантаження під час руху великогабаритного транспорту. Нині дорожнє покриття цих вулиць перебуває в аварійному стані, потребує капітального ремонту, бо зруйнована навіть основа дороги.
Як зазначив депутат Миколаївської міськради Сергій Шульгач, вантажівки рухаються дорогами, основу яких було розроблено ще до 1991 року, отже її розраховано на рух автотранспорту з максимальною вагою 14 тонн. Нині автошляхи вже не відповідають концентрації транспорту і його вантажомісткості. Асфальт — лише верхній шар, а руйнування досягло основи, яка не витримує автомобіля вагою 40 тонн.
Проїзд вулицями Турбінною та Новозаводською стає небезпечним, водії змушені маневрувати, минаючи численні ями та вибоїни. Однак перекривати їх для проїзду нерозумно — тоді транспорт доведеться пустити через густонаселений мікрорайон Соляні. Так в’їзд в обласний центр буде заблоковано.
За підсумками обговорення гострого для міста питання вирішено відповідним службам підготувати проєкт реконструкції вулиці Новозаводської; розробити схему відстою великогабаритного транспорту та облаштування вагових комплексів; запровадити проєкт укладання дорожнього покриття із залізобетону; встановити відеокамери на вагових комплексах підприємств, які фіксуватимуть завантаженість транспорту і транслюватимуть відео в режимі онлайн.
Слушною виявилася думка Миколаївського міського голови Олександра Сєнкевича, який запропонував збирати певну суму з кожної тонни вантажу (наприклад 10 гривень) і за рахунок цих коштів капітально відремонтувати дорожнє покриття. Міська влада гарантує прозорість надходження цих коштів і контроль за їхнім використанням. На роздуми й конструктивні пропозиції учасники засідання визначили тиждень.