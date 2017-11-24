У селищі Ярова Лиманської об’єднаної територіальної громади на Донеччині віднедавна зупинки транспорту ще здалеку нагадують філії художнього музею просто неба. Авторка цієї барвистої й постійно діючої виставки художниця Олена Нагорна не шукала сюжетів за тридев’ять земель, а писала все з натури. Адже тут і різноманітні польові квіти, і золотисті соняшники та полуниця на городі, й кучеряві верби, й Сіверський Донець з його надводним чи підводним світом. Цей симпатичний гуманітарний проект місцева громада спільними зусиллями реалізувала завдяки ініціативі насамперед старости Яровського округу Олега Богуславського, сільського педагога Олександра Гречка, активістів громадської організації «Міцна община» Ганни та Олени Гладких і, звичайно, художниці, яка свого часу перебралася до Ярової з тимчасового окупованої Горлівки.
Після того як відремонтовані зупинки перетворили на витвори вуличного мистецтва, ставлення до них у селищі відповідне. Нікому навіть на думку не спадає смітити тут чи ризикнути зіпсувати колоритні зображення. Перший і останній такий випадок трапився з гостем-волоцюгою, який спробував написати на одній із зупинок дурницю з власного лексикону. Горе-писаку після профілактичної розмови з правоохоронцями переконали, що тепер його перебування у населеному пункті не бажане.
Олена Ярова взялася відтворити на малюнку ще й призабутий старий сільський млин, образ якого тримає у пам’яті вчитель-ветеран Олександр Гречко.