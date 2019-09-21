Як відомо, доросла творча людина – це дитина, яка вижила. Коли маленький хлопчик чи дівчинка на запитання: «Ким ти хочеш стати, коли виростеш?» відповідає – «Художником», їх батьки тільки поблажливо посміхаються. Переросте, думають вони. Коли вже підліток заявляє про свій намір присвятити життя творчості, батьки ведуть з ним переговори про вступ, наприклад, на юриста або економіста. А все чому? Тому, що вони не бачать перспектив у професіях художника, скульптора або дизайнера. І, на жаль, у чомусь батьки мають рацію – на пострадянському просторі дійсно потрібно докласти титанічних зусиль, щоб досягти успіху в творчій сфері.

Для довідки – в Україні 142 вищі навчальні заклади, що мають напрям підготовки «Культура і мистецтво»; з них 41 пропонує спеціальність «образотворче мистецтво» і 63 – «дизайн». Однак, жоден з цих вищих навчальних закладів не дає всіх необхідних навичок! Максимум – напрацьовується так звана «база», художники вчаться малювати те саме хрестоматійне «ідеально рівне коло» від руки, а скульптори – тримати в руках тесак. На цьому вітчизняна підготовка закінчується, – а потім ми запитуємо: «Чому заробляти художнім ремеслом так важко?». А тому, що юному майстрові необхідно одночасно заповнювати прогалини в освіті, вдосконалювати свій стиль, вивчати маркетингові основи просування і заробляти на життя! Виходить, що юні художники живуть на сущі копійки, перебиваючись то підробітками, то уроками малювання, а то і взагалі – офісною роботою п'ять днів на тиждень.

До речі, в Україні сучасному мистецтву банально не вчать. І, якщо майстер хоче вступити в якийсь із західних ВНЗ, у нього великий шанс прогоріти – там нікого не цікавить лише академічна підготовка. Портфоліо малюнків з гіпсів і з натури швидше спрацює як червона ганчірка на бика. Для зарубіжних вчителів це – суто ремісничі навички, що до мистецтва не мають жодного відношення. У нас же саме малювання з гіпсів, етюди з натури та інше вважається тим самим «золотим стандартом»! Основний момент тут у тому, що західна школа базується зовсім на інших педагогічних принципах.

Для порівняння згадаємо закордонні навчальні заклади та арт-школи, наприклад, CooperUnion (нині вона вважається однією з найкращих у світі). Там апріорі всім учням надають послуги з розвитку кар'єри. Перманентно існує Об'єднана студентська рада, Комітет зі спільної діяльності (JAC) та різноманітні студентські клуби. Учні згуртовані та підтримують одне одного. Щороку з'являються нові клуби за інтересами, зазвичай, їх число в рік досягає 80. Причому, ці об'єднання часто з роками виростають у серйозні професійні організації, які потім спонсорують лекції, виставки, екскурсії, конференції та інші корисні активності для своїх учасників. До речі, ці професійні спільноти постійно змагаються в національних конкурсах художників і дизайнерів, вони мають видатні досягнення в отриманні призів. Тобто, молодий художник вступає в CooperUnion і отримує карт-бланш на розвиток своєї творчості, підтримку однодумців і своєї організації, а також – всі потрібні знання для подальшого просування. Чи може похвалитися таким Україна?

У нашій країні, щоб розкрутити свою творчість, художник повинен не тільки працювати в майстерні, але і за сумісництвом бути менеджером зі збуту, власним PR-менеджером, маркетологом, копірайтером, публіцистом. Або ж він повинен співпрацювати з усіма цими людьми. А на послуги кожного з них йдуть чималі гроші! Яких у молодого майстра немає. Адже стипендія для художників і скульпторів становить всього 1300 грн на місяць (підвищена – 1600 грн). Є шанс, звичайно, за особливі заслуги отримати президентську стипендію, але вона теж невелика – 1420 грн для учнів в училищах, 1900 грн – для студентів технікумів, коледжів, ліцеїв. На такі гроші явно не наймеш піарника, щоб популяризувати свою творчість!

Деякі українські художники намагаються всіма силами заробити необхідний «капітал», щоб потім мати можливість жити, думаючи тільки про творчість. Однак, після багатьох років в шаленому ритмі вони розчаровуються і припиняють малювати зовсім, або малюють непрофесійно. Адже роки, які потрібно було витратити на розвиток навичок, пішли на животрепетне фінансове питання!

Інші ж майстри поєднують навчання, роботу і творчість. На їхню думку, художник –це така «універсальна людина» (прямо, як у да Вінчі), яка повинна встигати все і бути всюди одночасно. Звучить натхненно, однак, таким чином люди перетворюють своє життя на персональне пекло. І вигорають професійно та емоційно. У кожного ж з вас є такий знайомий, з порожніми очима і улюбленою історією про те, як він колись малював?

Висновок – художник або скульптор ніяк не може бути універсальним. Будеш універсальним – будеш ким завгодно (радше – ніким), але не справжнім майстром. Художник або скульптор – це не лише професія, це – спосіб життя. Причому, складний, такий, що вимагає постійної уваги до своєї творчої особистості.

Для того, щоб не потонути в бурхливому потоці життя, майстри в Україні теж намагаються створювати об'єднання, творчі групи і відкривати спільні проекти. Але це часто виявляється майже «гласом волаючого в пустелі» – підтримки катастрофічно не вистачає. Деякі майстри йдуть за підтримкою до Національної Спілки художників. Однак, вона не завжди встигає за швидким ритмом сучасного життя і не всім здатна допомогти. Саме тому я і мої однодумці створили нову Асоціацію. З радістю представляю вам Національну Асоціацію художників і скульпторів України!

Історія створення – тривала та цікава. Почалося все, як не дивно, з абсолютно іншої організації. Вона називається ГО «Українська організація захисту споживачів послуг» і вже третій рік займається захистом інтересів пересічного споживача. Ця організація існує на членські внески і наші особисті фінанси. На сайті і ФБ-сторінці піднімаються актуальні теми, є експертні рекомендації; фахівці Асоціації готують петиції і поправки до законів, їздять на заходи міністерств; також працюють штатні юристи, які допомагають громадянам вирішувати їхні проблеми.

У певний момент я помітила, що багато листів до Асоціації захисту прав споживачів надходять саме від творчих людей – художників, скульпторів, дизайнерів. Було помітно, що ці люди прагнуть бути почутими. З ними велась плідна розмова також на моїй сторінці ФБ HOMEdesign (там я давала рекомендації з облаштування будинку та саду). Мене тоді вразило, наскільки пригнічені ці високоінтелектуальні люди! Велика частина творчих людей полишена сама на себе, їх ніхто не підтримує.

Тоді і з'явилася ідея створення такої Асоціації, яка вирішувала б проблеми майстрів, допомагала отримати визнання і налагодити продаж робіт. Щоб розібратися, як саме повинна працювати нова організація, було запущено масштабне всеукраїнське опитування. Творчі люди різного віку і з різних куточків України охоче відгукувалися, відповідали на запитання і ділилися своїми очікуваннями від впровадження ініціативи. Грунтуючись на їх відповідях, продумувалися всі дрібниці – від того, як буде виглядати сайт майбутньої Асоціації, до того, як правильно налагодити міжнародне співробітництво.

І ось, момент істини настав! Наразі вирішені всі юридичні питання з оформлення Асоціації, проведено переговори з депутатами Верховної Ради України, отримано підтримку від Міністерства культури. А сайт Асоціації художників уже готують до релізу. І вже налічує понад тисячу заявок на вступ!

У планах – безліч цікавого для творчих людей. Учасники Асоціації зможуть спілкуватися і знайомитися між собою, читати і обговорювати найактуальніші новини мистецтва, дивитися навчальні курси і пізнавальні відео... Звичайно ж, наголос робиться на популяризацію творчості українських художників, скульпторів і дизайнерів. Для них постане можливість виставляти і продавати свої роботи в Україні та за кордоном, вести відео- та текстові блоги з актуальних тем. Для обдарованих дітей на сайті буде окрема рубрика, можливість брати участь у конкурсах, розвиватися і рости в інтелектуальному та творчому колі. Одне слово, безліч перспектив відкривається для всіх тих, хто приєднається до організації!

На мій погляд, живопис або скульптура – це товар, прибутковість вкладень у який з часом тільки збільшується. Художник не повинен бути голодним! Він заслуговує бути успішним, впізнаваним і заможним. Творчість – це натхненна праця, яка повинна приносити радість та гроші. І Національна Асоціація художників і скульпторів постарається в цьому допомогти!

Евеліна ТІТАМИР,

для «Урядового кур’єра»