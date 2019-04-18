Студентові 3-го курсу СНАУ Олексієві Ткаченку 20 років. Він здобуває бакалаврську освіту за спеціальністю «харчові технології». Торік за програмою академічного обміну проходив фахове стажування у китайському коледжі Цзі Ян Чжецзянського університету землеробства та лісового господарства. Його трохи старший колега китаєць Яхуи Су свого часу закінчив вищезгаданий коледж у себе на батьківщині, навчався на бакалавра в Чанчунському університеті в провінції Цзілінь, а нині опановує аграрну науку в магістратурі СНАУ.

Якби років 10—12 тому обом сказали, що вони зустрінуться в Китаї й Україні, познайомляться і стануть колегами, то навряд чи повірили б. Бо хіба можна було тоді передбачити, що житейські шляхи уродженця села Токарі Сумського району і далекої китайської провінції перетнуться саме завдяки співпраці навчальних закладів, у яких вони навчаються?

Але сталося саме так. І не лише в Олексія та Яхуи, а й сотень їхніх ровесників, викладачів. І саме завдяки тому, що їхні альма матер, як мовиться, знайшли одна одну й тісно співпрацюють з обопільною користю.

Спочатку була Англія

Ніхто не зможе назвати точної дати, коли сумський аграрний виш розпочав співпрацювати із закордонними партнерами. Але достеменно відомо, що першою країною стала Англія, до якої усередині 1990-х років поїхала група сумських студентів збирати полуниці. Тобто на заробітки.

Зайве нагадувати, якими складними були 1990-ті в Україні, а тим паче для студентів, для яких кожен долар чи фунт стерлінгів мав особливу ціну. А якщо додати англійську екзотику, до якої сумські студенти були тоді чи не на космічній відстані, то й поготів. Але саме англійська сторінка стала не тільки першою у закордонній спів­праці слобожанського вишу, а й по-своєму щасливою та пророчою. Адже тепер укладено 91 договір (із них 30 з освітніми та науковими установами) про співпрацю із закордонними партнерами 22 країн.

Як розповідає ректор СНАУ Володимир Ладика, інтернаціоналізація освітнього процесу — не якась данина моді, а нагальна необхідність. Адже саме завдяки цьому виш невпинно розвивається, удосконалюється, відповідає на виклики часу, став закладом європейського рівня. При цьому важливо, що студенти і викладачі не тільки вивчають і запозичують закордонний досвід, а й охоче передають власний, бо похвалитися є чим. Одне слово, як у Шевченка: і чужому навчаються, й свого не цураються.

Спектр співпраці широкий і розмаїтий: від студентської та професорсько-викладацької академічної мобільності та участі в реалізації міжнародних грантів, конференціях, семінарах, круглих столах до спільних освітніх програм і участі у різних міжнародних наукових та освітніх організаціях.

Якщо при цьому взятися перерахувати всі аспекти і напрями, то набереться не одна густо набрана сторінка.

За великим рахунком, навряд чи знайдеться якась вільна тематична ніша в системі агропромислового комплексу, яка б залишалася неосвоєною.

Переваги міжнародного статусу

Нині СНАУ — член академічної спілки країн Причорномор’я та східного Середземномор’я BSEMAN, міжнародного професійного об’єднання з аграрного менеджменту та розвитку сільських територій, світової наукової організації птаховиробництва (WPSA — World Poultry Science Association), світової організації ветеринарів (World Veterinarian Association), Європейського об’єднання аграрних факультетів (ESAF — European Society of Agricultural Faculties), спілки деканів економічних спеціальностей європейських вишів (Українсько-польсько-словацький форум), Асоціації університетів у межах Вишеградської четвірки V4.

У виші функціонує міжнародний магістерський курс MBA, що успішно розвивається у співпраці з університетом прикладних наук Вайєнштефан-Тріздорф (Німеччина).

Між іншим, спеціальність успішно акредитована європейським акредитаційним агентством Acquin на період 2016—2021 рр., що підтверджує повну відповідність змісту та якості навчального процесу європейським освітнім стандартам, а також надає можливість отримання подвійного диплома, а саме Сумського НАУ та Університету прикладних наук Вайєнштефан-Тріздорф.

Серед провідних закордонних партнерів — університет прикладних наук Нюртінген та Вайєнштефан (Німеччина), центр практичної підготовки спеціалістів АПК Дойла-Нінбург, Чеський університет природничих наук м. Прага, Аграрно-технічна академія в Бидгощі (Польща), Варшавський природничий університет, Вармінсько-Мазурський університет в Ольштині, університет землеробства у Відні, Словацький аграрний університет в Нітрі, університетський коледж Врітл (Великобританія), Вірменський національний аграрний університет, Університет м. Терамо (Італія), Інститут вищої освіти та досліджень у галузі харчових продуктів, здоров’я тварин, агрономічних та природоохоронних наук (VetAgro Sup) та інші численні міжнародні організації, які реалізують програми виробничого стажування на найкращих підприємствах розвинених країн.

Університет бере участь у реалізації 13 міжнародних академічних грантових проектів за підтримки програми ЄС ERASMUS +, Німецької служби академічних обмінів DAAD, федерального міністерства продовольства і сільського господарства Німеччини, ТОВ Nestle та Швейцарського бюро співробітництва в Україні, ФАО, Чеської агенції розвитку, ЄБРР.

Торік 569 студентів проходили практику або стажування в 11 країнах. Найбільше в Німеччині, Польщі, Швейцарії, Данії, Нідерландах, США та Канаді. Останнім часом активно запроваджують спільні освітні проекти з Хенанським інститутом науки і технологій (Китай) стосовно підготовки бакалаврів ветеринарної медицини, магістрів та докторів філософії за всіма акредитованими спеціальностями.

Торік до університету зарахували 76 його випускників на магістерські та аспірантські освітні програми. Аналогічний проект започатковують з Інститутом Цзі Ян Чжецзянського університету землеробства та лісового господарства.

Буваєш за кордоном — вивчаєш мову

Окрім професійного вишколу, студенти і науково-педагогічні працівники одержують чудову можливість вивчати ту чи ту іноземну мову, насамперед англійську, німецьку, польську, французьку та інші. А це важливо для всіх, хто хоче стати конкурентоспроможним на ринку праці. Тож в університеті надають виняткового значення саме мовній підготовці. 77 викладачів мають сертифікат В2, а цього навчального року одержать ще 30.

Торік виш отримав сертифікат Центру атестації Pearson qualifications на проведення кваліфікаційних тестів Peаrson Test of English, що дає змогу за підсумками тестування присвоювати рівень володіння англійською мовою від А1 до С2, зокрема В2.

Для підготовки викладачів і студентів до складання тестів на рівень володіння В2 діють інтенсивні курси підготовки до мовної атестації.

Для цього залучили волонтерку зі США, яка проводить заняття з різними групами з урахуванням рівня володіння англійською мовою, і лектора DAAD, який допомагає студентам не тільки підвищити рівень німецької, а й ознайомлює з можливостями академічного обміну та навчання в Німеччині.

Тобто мовознавчий аспект стає дедалі значущішим і важливішим.

Як наголошує директор департаменту агропромислового розвитку Сумської ОДА Олександр Маслак, такий підхід до науково-освітнього процесу гарантує підготовку висококваліфікованих кадрів для системи АПК не тільки Сумщини, а й усієї України. Іншими словами, майбутнє галузі не викликає особливих турбот, адже у виші готують фахівців європейського рівня.