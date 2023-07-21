«Умови служби правоохоронців надскладні, але все функціонує, працює. Не перестаю дякувати нашим сильним поліцейським Донеччини», — зазначив начальник поліції Донецької області Руслан Осипенко, побувавши днями у підлеглих, які несуть службу в найгарячіших точках на бахмутському напрямку.

До речі, робоча поїздка очільника обласної поліції до Торецька і Часового Яру відбулася у складних і водночас звичних умовах: рашисти знову вдарили по дорозі із РСЗВ «Град». Вороги періодично обстрілюють з артилерії та ракетних систем житлові квартали, лікарні, магазини та підприємства, перетворюючи їх на руїни. На жаль, знову й знову гинуть чи зазнають поранення цивільні, а тому правоохоронці крім прямих службових обов’язків під час чергування у слідчо-оперативних групах та на блокпостах надають найпершу допомогу потерпілим людям та евакуюють їх із вкрай небезпечних територій. Безпосередньо цим займаються спеціальні групи поліції «Білий янгол».

«Не залишити в біді жодну людину»

Нині на Донеччині працюють п’ять груп «Білого янгола», які перекривають лінію фронту від північного Лимана до південної Мар’їнки. Переймаючись порятунком людей, правоохоронці під ворожими обстрілами їздять до найнебезпечніших районів і важкодоступних тепер сіл. Досі вони евакуювали звідти понад 5,5 тисячі людей, з яких майже 500 дітей. Тільки за попередніми підрахунками, спеціальні екіпажі броньованих мікроавтобусів із двома лежачими місцями для важкопоранених чи маломобільних осіб вивезли звідти і врятували 216 поранених та хворих тамтешніх жителів. У зворотному напрямку, тобто в зону бойових дій та обстрілів, «янголи» доставили 200 тисяч кілограмів різноманітних продуктів, понад 10 тисяч літрів питної води, майже 400 кілограмів медикаментів.

«Ми робимо все, щоб урятувати якомога більше життів. рашистські війська б’ють по місцях скупчення цивільного населення, кількість постраждалих — не одиниці, а десятки, а тому забезпечуємо наші групи достатньою кількістю медикаментів. Цей транспорт пристосований для перевезення людей з інвалідністю, лежачих хворих. Наш обов’язок — не залишити в біді жодну людину. Стосовно забезпечення «янголів», то ще є над чим попрацювати, та за допомогою керівництва МВС України, Нацполіції, волонтерів і влади ми вдосконалюємося щодня», — підтверджує начальник головного управління Національної поліції в Донецькій області Руслан Осипенко.

Щодо забезпечення, то екіпажі бронеавтомобілів обов’язково повинні мати табельну зброю та засоби захисту і зв’язку, спеціальні дитячі балістичні шоломи та бронежилети, індивідуальні аптечки й медичні рюкзаки із сучасним набором ліків і препаратів для надання першої допомоги, каркасні та м’які ноші, відеореєстратори, освітлювальні пристрої.

А ще поліцейські всіляко піклуються про найменших потерпілих: у бронекапсулах можна знайти м’які іграшки, які допомагають малечі хоч трохи заспокоїтися і відволіктися від важких реалій евакуації бездоріжжям та під обстрілами.

«Обстріли тут ніколи не припиняються»

До зруйнованих ворожими обстрілами населених пунктів Донеччини, куди з відомих причин уже не навідуються медики швидкої допомоги, ризикуючи життям, періодично їдуть згадані п’ять екіпажів «БЯ» та 12 груп парамедиків. У разі необхідності та в екстрених ситуаціях, а такі трапляються нерідко, доводиться залучати ще й додаткові групи рятувальників з досвідом тактичної медицини. Усі вони, прибуваючи на місце чергової трагедії одними з найперших, мають досвід і навички порятунку поранених людей з мінно-вибуховими травмами та важкими кровотечами. Також доводиться проводити евакуацію тіл загиблих.

Роботи групам «янголів» не бракує, бо московитські дикуни продовжують цинічно «захищати» жителів Донбасу надпотужною зброєю. Наприклад, Костянтинівку вони обстріляли із РСЗВ «Смерч» та артилерією калібру 152 міліметри. Поцілили в територію біля магазину, де завжди людно. Парамедики поліції, примчавши на місце вибуху, надали першу медичну допомогу і відвезли до лікарні десять поранених, серед яких двоє підлітків 15 та 16 років. Там натрапили на тіла двох загиблих віком 15 та 63 років.

Долучалися команди «Білого янгола» до порятунку поранених також у Бахмуті, Торецьку, Краматорську, Авдіївці та інших населених пунктах краю. А стосовно багатостраждальної Авдіївки, то у вщент зруйнованому обстрілами рашистських загарбників місті несе службу в режимі 24/7 співробітник поліції Іван Гак.

«Ще 2017 року містечко розвивалося: ремонтували дороги, відбудували будинок культури, працював завод. А тепер росіяни перетворили Авдіївку на місто-привид. Але тут досі залишаються люди, які потребують допомоги і підтримки. Ми перебуваємо на лінії вогню, і обстріли ніколи не припиняються: буває по 14 ракет, а будинки після влучання складаються, немов іграшкові. У багатоповерхівку, що стоїть поряд з відділом поліції, якось влучила ракета. Я знав, що там мешкають двоє пенсіонерів на весь під’їзд. Кинувся до розтрощеного будинку і допоміг вийти з руїн літнім людям, які просто дивом вижили», — розповідає поліцейський, який під обстрілами рятує містян, допомагає їм евакуюватися та документує воєнні злочини «другої у світі» армії рф.

У розтрощеній ворогами Авдіївці досі перебувають люди, для яких там з ініціативи Івана Гака організували гуманітарний штаб, пробурили свердловину, встановили пічку, генератор і Starlink. А ті жителі міста, яким вдалося його залишити, тепер завдячують поліцейським «Білого янгола», адже саме вони під обстрілами проводили евакуацію містян і насамперед родин з дітьми.

Коли матеріал готували до друку, стало відомо, що за попередню добу від рашистських обстрілів у прифронтовій Донецькій області різноманітних поранень зазнали десятеро мирних жителів.

Серед потерпілих населених пунктів — Авдіївка і Красногорівка на лінії фронту. Та найдужче «захищали» московитські нелюди село Желанне Перше, по якому вдарили з реактивної артилерії. Поранень зазнали відразу п’ятеро людей, серед них діти 1 та 13 років, які перебували у той лихий час на подвір’ї приватного будинку.

І знову туди, у вкрай небезпечну зону, в разі необхідності здебільшого здатні дістатися, надати допомогу чи евакуювати звідти поранених тільки броньовані автомобілі та екіпажі спеціальних груп правоохоронців «Білий янгол», для яких надскладні умови служби вже стали звичними. І знову, на жаль, у пригоді стає бронекапсула із м’якою іграшкою для найменших жертв жорстокого кремлівського рашизму.