У другу річницю звільнення Київської області від російських окупантів Президент Володимир Зеленський узяв участь у піднятті Державного прапора України на флагштоку Меморіалу пам’яті захисників Бучанської громади, а також вручив почесні відзнаки міст — героїв України та державні нагороди військовослужбовцям.

Буча: Стіна Пам’яті досі здригається

У неділю Президент України Володимир Зеленський, Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, посли іноземних держав та глави іноземних представництв і представництв міжнародних організацій, акредитованих в Україні, вшанували пам’ять українців, яких убили загарбники під час окупації Бучанської громади.

Глава держави встановив лампадку до Стіни Пам’яті біля церкви Святого апостола Андрія Первозваного та Всіх Святих у Бучі. Стіна Пам’яті складається з кількох стел, на кожній з яких — таблички з викарбуваними іменами загиблих. Меморіал містить 509 імен цивільних громадян, яких вдалося ідентифікувати. Деякі таблички поки що безіменні.

За 33 дні окупації загарбники з рф скоїли в Бучанському районі понад 9 тисяч воєнних злочинів та вбили більш як 1400 цивільних жителів, зокрема 37 дітей.

Збройні сили України визволили місто 31 березня. Саме після визволення Київщини прозвучали перші заяви світових лідерів про геноцидний характер воєнних злочинів російської армії в Україні.

«Для нас це війна на захист України й усього, що робить людей людьми. Саме тому в цієї війни глобальне значення. Це війна за право на існування для нашої держави та водночас за право на життя для кожної людини. За гідність для нашого народу й для кожного народу, який прагне своєї долі. Це війна за те, щоб ніхто не смів ставати звіром щодо інших», — сказав глава держави, звертаючись до присутніх.

За його словами, коли українські воїни вигнали російських окупантів з Бучі, Ірпеня, Бородянки та інших міст і громад Київщини, а потім із Сумщини, Чернігівщини, весь світ побачив, що це перемоги не лише української сміливості та зброї, а й людської моралі.

Глава держави вручив почесні відзнаки «Місто-герой України» Ірпінському міському голові Олександрові Маркушину та начальникові Гостомельської селищної військової адміністрації Сергієві Смалю.

Володимир Зеленський вручив військовослужбовцям ордени Богдана Хмельницького II та III ступенів, «За мужність» II і IIІ ступенів, медалі «За військову службу Україні», «За бездоганну службу» ІІІ ступеня і «За врятоване життя».

Зокрема, нагороди з рук глави держави одержали полковник Збройних сил України Олександр Волошин і капітан Олексій Фандецький, які забезпечували евакуацію та супровід колон автомобілів із цивільними з Бучі до Білогородки. Загалом упродовж 9—10 березня 2022 року було евакуйовано понад 300 автомашин із громадянами.

Відзначено нагородами також підполковника Андрія Колодяжного, сержанта Олександра Фесика, сержанта Мирона Химицю, старшого сержанта Олександра Мартинюка, які в березні 2022 року брали участь у знищенні ворожих колон в населених пунктах Бучанського району Київської області.

Президент нагородив і молодшого сержанта Сергія Дорошенка та капітана Руслана Мамчика. Вони встановлювали мінно-вибухові та інженерні загородження, завдяки яким було успішно відбито ворожі штурми.

Відзначено нагородами також воїнів Національної гвардії України сержанта Максима Бовчалюка та сержанта Сергія Квітка, які брали участь у запеклих боях проти російських окупантів на Київщині, патрульного поліцейського Олега Швеця, який брав участь у стабілізаційних заходах у містах Ірпені, Бучі та Гостомелі, і майора поліції Івана Дулкая, який із початку повномасштабного вторгнення рф здійснює документування та розслідування зухвалих воєнних злочинів російської армії.

Отримали нагороди і воїни Служби безпеки України сержант Григорій Калачніков та сержант Андрій Менджул, яких було залучено до проведення контрнаступальних дій підрозділів Збройних сил України поблизу Забуччя та підготовки плацдарму для подальшого визволення міста Бучі.

Нагородив Президент також працівників Державної служби України з надзвичайних ситуацій Віталія Фареника та Павла Заїку, які забезпечували евакуацію цивільних громадян з міст Ворзеля, Бучі, Бородянки, Ірпеня, Гостомеля до Києва. Надзвичайну мужність і героїзм Віталій Фареник проявив під час евакуації з міста Ірпеня, коли російські загарбники відкрили вогонь по цивільних поблизу мосту через річку Ірпінь в селі Романівка на Київщині.

Ірпінь: відновлення житла триває

В Ірпені Президент України оглянув відремонтовані житлові будинки, пошкоджені внаслідок повномасштабного російського вторгнення в лютому — березні 2022 року.

Зокрема, глава держави відвідав житлову забудову на вул. Давидчука, 42. У цих будинках зроблено капітальний ремонт, відновлено тримальні конструкції, відремонтовано пошкоджені квартири та облаштовано прибудинкову територію.

Як розповіли Президентові начальник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко та заступник керівника Офісу Президента Олексій Кулеба, в Ірпені, Гостомелі, Бородянці, селах Мила та Бузова Бучанського району Київської області реалізують 18 проєктів з відновлення житлових багатоповерхівок. Нині їх готовність становить 80—90%, і днями роботи завершуватимуть.

Проєкти реалізують у межах програми United24 та Меморандуму про взаєморозуміння між Групою технічної підтримки ПРООН, Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури і Київською обласною військовою адміністрацією.Руслан Кравченко розповів Володимирові Зеленському про відбудову лікарень, шкіл і садочків на Київщині, 80—90% з яких, за словами голови КОВА, вже відновлено.

Унаслідок повномасштабної російської агресії на Київщині було зруйновано та пошкоджено понад 29 тисяч об’єктів соціальної інфраструктури. Нині відновлено 17 тисяч з них.

Глава держави наголосив на важливості облаштування в навчальних закладах якісних укриттів. Керівник КОВА запевнив, що всі вони мають укриття належної якості. Загалом в області за 2022—2023 роки було відновлено 1200 укриттів.

Бородянка: реабілітація потрібна вже

Під час робочої поїздки в Київську область Президент України відвідав відновлений Бородянський центр соціально-психологічної реабілітації, який російські окупанти вщент зруйнували в березні 2022-го. Того року глава держави передав на відновлення цього закладу премію обсягом 100 тисяч доларів, яку отримав із присудженням медалі Свободи.

Володимир Зеленський оглянув секцію фізично-спортивної реабілітації, де розташовано масажні кабінети, кабінет лікаря та спортивний зал, центр психологічної реабілітації, кімнату ерго-, арт- і кріотерапії, а також кімнату віртуальної реальності й укриття. Глава держави поспілкувався з одним з ветеранів, який проходить у центрі реабілітацію після важкого поранення, поцікавився умовами перебування та якістю послуг.

«Наші хлопці й дівчата, які приходять сюди, отримуватимуть фахову допомогу. Дуже приємно, що це сучасний центр. Команда працюватиме над тим, щоб тут після остаточного відкриття було більше фахівців. Це правильний початок і правильний сигнал для всіх областей — знаходити можливості, шукати гроші на реабілітацію», — зазначив Президент.

Володимир Зеленський наголосив, що паралельно з будівництвом центрів реабілітації треба розширювати мережу відділень для відновлення ветеранів в обласних лікарнях.

«Це залежить не тільки від Міністерства ветеранів, а й від місцевої влади. І від Міністерства охорони здоров’я. Ми зустрічалися із Прем’єр-міністром, міністром охорони здоров’я — вони створюють велику мережу в обласних лікарнях. Це швидше, ніж побудувати цілий центр. Під час війни паралельний процес — це правильний підхід. При лікарнях треба це робити дуже швидко, тому що реабілітація потрібна зараз. Потрібно задіяти всі можливості, всю інфраструктуру і всі міністерства. Правильно, що всі разом це роблять», — наголосив глава держави.

У центрі створено простір для психологічної, соціальної підтримки, фізкультурно-спортивної реабілітації ветеранів, їхніх сімей та родин загиблих захисників і захисниць. Психологи закладу супроводжуватимуть ветеранів у навчанні методів самодопомоги і першої психологічної допомоги у стресових ситуаціях. Також у центрі створено простір для освітніх заходів, тренінгів і досліджень щодо впровадження спеціальних підходів і нових стандартів для успішного повернення ветеранів до цивільного життя.

У закладі обладнано дев’ять готельних номерів для амбулаторного перебування. Програма реабілітації ветеранів безкоштовна завдяки залученню донорських коштів. Заплановано, що за рік центр прийматиме в середньому понад 2 тисячі ветеранів.

Джерело: Офіс Президента