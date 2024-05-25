Президент України Володимир Зеленський у четвер зустрівся з амбасадорами фандрейзингової платформи United24, які приїхали в Київ для участі в саміті з нагоди другої річниці її заснування. На зустрічі були присутні: астронавт NASA Скотт Келлі, актор Міша Коллінз, футболісти Андрій Шевченко та Олександр Зінченко, оператор­постановник гурту Imagine Dragons, амбасадорів United24, Тай Арнольд, а також історик Сергій Плохій, кінорежисер і сценарист Даріус Мардер, режисер і кінопродюсер Даг Лайман.

Глава держави подякував усім причетним до платформи за допомогу нашій країні.

«Сподіваюся, що й надалі ми можемо розраховувати на вашу підтримку. Важливі збори, результати, але найважливіше — це підтримка людей, їхнього морального духу та стійкості», — зазначив Володимир Зеленський.

Міша Коллінз наголосив, що з першого візиту в Україну вражений неймовірною стійкістю українців. Він усюди розповідає, що немає жодного способу, в який рф може перемогти таку пристрасть і єдність, що їх демонструють українські громадяни з перших днів війни.

«Нині дуже важливо надсилати меседж, що ми не покинемо наших друзів. Ми маємо залишатися з Україною, і це дуже важливо чути українцям», — сказав він.

Перший амбасадор United24 Андрій Шевченко зауважив, що на прикладі спорту можна помітити, як росіяни намагаються чинити вплив на різні сфери. «Це важлива битва, яку ми разом з колегами маємо виграти. Адже спорт — дуже важливий механізм, який можна використовувати для різних цілей», — переконаний він.

Американський астронавт Скотт Келлі наголосив, що кошти, які Сполучені Штати Америки спрямовують на оборонну підтримку України, залишаються у США.

«Вважаю, що це величезні інвестиції. І людям у Сполучених Штатах Америки справді потрібно краще це зрозуміти. Це не означає, що ми відправляємо в Україну 60 мільярдів доларів. Більшість цих грошей витрачається у США», — пояснив він.

Платформа United24 за два роки зібрала 650 мільйонів доларів допомоги Україні та об’єднала 110 країн і мільйони людей та компаній. Про це Президент Володимир Зеленський заявив під час саміту United24. Він розповів, що добровільні внески людей були різними: від кількох доларів до мільйонів. Це дало змогу реалізувати понад 100 проєктів: створити перший у світі флот морських дронів, закупити реанімобілі та обладнання для лікарень, відновити житлові будинки, побудувати мости та облаштувати укриття для дітей.

«Радий оголосити новини про розвиток United24. Перша: приєднуються нові амбасадори. І друга наша новина: стартує глобальний збір на бойові роботизовані платформи. Наша українська «Армія дронів» і технологія морських дронів уже довели ефективність у захисті України від російського терору», — сказав Володимир Зеленський.

Новими амбасадорами United24 стали американські акторки Гіларі Свенк та Алісса Мілано. Загалом їх уже 26.

«Два роки тому з’явилась ідея United24 — ідея об’єднати якнайбільше звичайних людей з різних країн та континентів. United24 додав нашій державі сили, нашому суспільству — міцності, а людству загалом — знання, що держави також можуть створювати успішні фандрейзингові платформи, орієнтовані й на захист загальнолюдських цінностей, і на абсолютно практичну, дієву допомогу державі в час війни», — зазначив Президент.

Глобальний саміт миру має стати потужним кроком до припинення війни та встановлення справедливого миру для України. Про це керівник Офісу Президента Андрій Єрмак заявив під час панельної дискусії на саміті United24, присвяченої Глобальному саміту миру. Участь у ній також брав професор Гарвардського університету історик Сергій Плохій.

«Дуже важливо, щоб цей інавгураційний саміт був успішним. Ми вважаємо, що це буде потужний крок до припинення війни й повернення справедливого миру. Бо нам не потрібен будь­який мир, нам потрібен мир справедливий», — зазначив очільник Офісу Президента.

Саме тому, за його словами, формула миру, яку запропонував Президент України, ґрунтується на міжнародному праві. Андрій Єрмак наголосив, що війна росії проти України стосується будь­якої людини у світі.

«Тому що це про наше зерно, екологію, окуповану росіянами Запорізьку АЕС. І, наприклад, питання полонених — це не лише українське питання, і його неможливо розв’язати за допомогою традиційної дипломатії», — пояснив керівник Офісу Президента.

Сергій Плохій зауважив, що ця війна не може закінчитися компромісом. Адже компроміс фактично створить підстави для нового світового конфлікту, і це важливо розуміти партнерам України. Він наголосив, що для України неможливий так званий німецький чи корейський варіант.

«Двох Україн не може бути. Може бути лише одна Україна, і це має ґрунтуватися тільки на міжнародному праві. Це аргумент, який працює і на Глобальному Півдні, і на Глобальній Півночі — де завгодно», — підсумував Сергій Плохій.

Джерело: Офіс Президента