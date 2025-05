Україна готова швидко й конструктивно рухатися до миру. Про це Президент Володимир Зеленський заявив, виступаючи на засіданні лідерів країн коаліції охочих Coalition of the Willing: Supporting Ukraine — Securing Our Future, яке відбулося в Києві. Участь у зустрічі країн коаліції охочих взяли: Президент України Володимир Зеленський, Президент Франції Емманюель Макрон, Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, Федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск; в онлайн-форматі приєдналися президенти Фінляндії, Литви, Європейської ради, Європейської комісії, в. о. Президента Румунії, прем’єр-міністри Бельгії, Болгарії, Данії, Естонії, Греції, Італії, Канади, Латвії, Люксембургу, Нової Зеландії, Норвегії, Словенії, Чехії, Швеції, а також Генеральний секретар НАТО, заступники прем’єр-міністрів Австралії та Хорватії, міністри закордонних справ Ісландії, Іспанії, Португалії й Туреччини.