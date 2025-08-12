Індекс споживчих цін у липні 2025 року1

У липні 2025 року по відношенню до червня 2025 року індекс споживчих цін становив 99,8%, за період січень–липень 2025 року – 106,3%, за період січень 1998 року – липень 2025 року – 2487,7%.

Індекси споживчих цін на товари та послуги були такими:

(відсотків)

Липень 2025 до червня 2025 грудня 2024 Індекс споживчих цін 99,8 106,3 Продукти харчування та безалкогольні напої 98,9 109,3 Продукти харчування 98,7 109,0 Хліб і хлібопродукти 100,8 106,2 Хліб 100,9 108,3 Макаронні вироби 101,4 104,2 М’ясо та м’ясопродукти 101,4 117,8 Риба та продукти з риби 100,6 107,2 Молоко, сир та яйця 100,5 100,9 Молоко 100,3 101,6 Сир і м’який сир (творог) 100,6 105,0 Яйця 101,5 84,5 Олія та жири 100,4 105,4 Масло 100,2 103,1 Олія соняшникова 100,4 109,5 Фрукти 101,7 160,5 Овочі 76,1 77,2 Цукор 97,2 99,5 Безалкогольні напої 101,1 111,3 Алкогольні напої, тютюнові вироби 101,8 110,9 Одяг і взуття 95,4 95,1 Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива 100,1 101,5 Утримання та ремонт житла 100,2 102,9 Водопостачання 100,0 100,7 Каналізація 100,0 100,6 Послуги з управління багатоквартирними будинками 100,6 110,9 Електроенергія 100,0 100,0 Природний газ 100,0 100,0 Гаряча вода, опалення 100,0 100,0 Предмети домашнього вжитку, побутова техніка та поточне утримання житла 99,9 100,7 Охорона здоров’я 100,4 106,2 Фармацевтична продукція, медичні товари та обладнання 100,2 105,8 Амбулаторні послуги 101,2 108,4 Транспорт 101,6 104,6 Паливо та мастила 104,1 105,2

Транспортні послуги 100,5 108,1 Залізничний пасажирський транспорт 100,4 110,1 Автодорожній пасажирський транспорт 100,5 107,9 Зв’язок 99,9 109,3 Відпочинок і культура 99,9 99,6 Освіта 100,1 101,2 Ресторани та готелі 101,1 108,4 Різні товари та послуги 100,8 102,2

1Без урахування тимчасово окупованих російською федерацією територій та частини територій, на яких ведуться (велися) бойові дії.

Індекси споживчих цін за регіонами у липні 2025 року

(відсотків)

До попереднього місяця Україна1 99,8 Вінницька 99,9 Волинська 100,1 Дніпропетровська 99,7 Донецька 99,6 Житомирська 99,9 Закарпатська 100,3 Запорізька 99,4 Івано-Франківська 100,2 Київська 99,9 Кіровоградська 99,8 Луганська 99,6 Львівська 99,5 Миколаївська 99,6 Одеська 99,7 Полтавська 99,2 Рівненська 100,0 Сумська 98,9 Тернопільська 99,6 Харківська 99,6 Херсонська 100,2 Хмельницька 100,4 Черкаська 100,5 Чернівецька 100,3 Чернігівська 99,8 м. Київ 100,0

Джерело: Державна служба статистики