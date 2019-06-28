ПОВІДОМЛЕННЯ
про продовження дії спеціальних заходів щодо імпорту в Україну гнучких пористих плит, блоків та листів з пінополіуретанів незалежно від країни походження та експорту
Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі (далі – Комісія) розглянула подані Міністерством економічного розвитку і торгівлі України (далі – Мінекономрозвитку) звіт та інформаційні матеріали про результати проведення перегляду спеціальних заходів щодо імпорту в Україну гнучких пористих плит, блоків та листів з пінополіуретанів незалежно від країни походження та експорту, порушеного рішенням Комісії від 03.04.2019 № СП-409/2019/4411-03, і встановила таке:
обсяги та умови здійснення імпорту у період дії спеціальних заходів були такими, що впливали на ціни та обсяги виробництва національного товаровиробника;
встановлений період застосування спеціальних заходів виявився недостатнім для завершення процесу відновлення національного товаровиробника від наслідків заподіяної значної шкоди;
національний товаровиробник перебуває у процесі адаптації до умов конкуренції.
Основні факти та висновки Мінекономрозвитку за результатами проведеного перегляду надіслано усім заінтересованим сторонам перегляду.
Ураховуючи зазначене та керуючись положеннями статей 9 і 18 Закону, Комісія прийняла рішення № СП–419/2019/4411-03, відповідно до якого завершила перегляд та продовжила дію спеціальних заходів, застосованих рішенням Комісії від 26.05.2016
№ СП-356/2016/4411-05 до товару незалежно від країни походження та експорту, який має такий опис: гнучкі пористі плити, блоки та листи з пінополіуретанів, що класифікуються згідно з УКТЗЕД за кодом 3921 13 10 19.
Застосування спеціальних заходів продовжується строком на три роки шляхом запровадження спеціального мита, розмір ставки якого з урахуванням лібералізації становить:
з дня продовження дії спеціальних заходів – 11,22 %;
через 12 місяців з дня їх продовження – 10,66 %;
через 24 місяці з дня їх продовження – 10,13 %.
Це рішення Комісії набирає чинності з дня опублікування повідомлення про нього в газеті «Урядовий кур’єр».
Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі