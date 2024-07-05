Уряд передбачив на 2024 рік для бізнесу Донеччини в межах політики «Зроблено в Україні» щонайменше 73 млн грн. Ці кошти буде спрямовано на надання грантів, компенсацію відсоткових ставок за пільговими кредитами, відшкодування аграріям за купівлю української сільгосптехніки та інші програми. Про це повідомила перший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко під час робочої поїздки на Донеччину.

«Для нас вкрай важливо підтримувати підприємців у прифронтових регіонах, адже бізнес, який лишився працювати на цих територіях, не тільки підтримує економіку, а й забезпечує людей роботою. Під час зустрічі з місцевим бізнесом обговорили можливості отримати фінансування за програмою «Доступні кредити 5—7—9%» на умовах, коли заставу забезпечує держава або наші міжнародні партнери.

Для таких регіонів ставку за кредитами знижено до 1% впродовж перших двох років, а потім вона становитиме 5% на інвестиційні цілі та 3% — на фінансування оборотного капіталу. Ліміти фінансування програми збільшено до 150 млн, а терміни кредитування — до 10 років», — розповіла Юлія Свириденко.

Попри всі складнощі, пов’язані з війною, бізнес-активність регіону поступово відновлюється. За даними Донецької ОВА, кількість юридичних осіб, які сплачували податки за січень — квітень 2024 року, зросла на 3,7% (до 4683) порівняно з аналогічним періодом минулого року. Кількість фізичних осіб — підприємців, які сплачували податки в перші чотири місяці цього року, збільшилась на 32,8% і становить 19478.

Під державним контролем

Міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець з головою Держлісагентства Віктором Смалем та в.о. голови Держекоінспекції Ігорем Зубовичем днями побували на Донеччині.

«Складний прифронтовий регіон. Довкіллєвих питань багато: відновлення водних ресурсів та забезпечення водою населення, постійні лісові пожежі, управління відходами руйнації, розбудова регіональної системи моніторингу довкілля», — зазначив Руслан Стрілець.

Він оглянув ключові об’єкти та обговорив проблематику регіону і шляхи її розв’язання на нараді з головою Донецької обласної державної адміністрації Вадимом Філашкіним.

«Бойові дії тривають, і такі відходи на Донеччині утворюються постійно. На сьогодні накопичено понад 73 тисячі тонн. Важливо забезпечити очищення населених пунктів від відходів руйнації та їх повторне використання», — зазначив Руслан Стрілець.

Він акцентував на дуже великих площах спаленого лісу на Донеччині: «Цього року на території Лиманського лісгоспу ліквідовано 112 пожеж на площі понад 2000 га. Ворог не зупиняється ні перед чим. Багато втрат, багато руйнувань. Проте ліс, який згорів, можливо використати, зокрема й на фортифікаційні споруди для ЗСУ».

Міністр зауважив, що одне з надважливих завдань сьогодні — забезпечити Донеччину водою.Це питання у фокусі не лише місцевої, а й державної влади та міжнародних організацій. Адже водна безпека одна з найважливіших для життя людини.

Голова Держлісагентства Віктор Смаль доповів Русланові Стрільцю про підготовку до опалювального сезону та деревину для Збройних сил. Руслан Стрілець відвідав місце відвантаження лісових ресурсів.

«Усі роботи йдуть за графіком. З початку року на потреби Збройних сил ДП «Ліси України» поставило 98 144 кубометри деревини. Військові використовують її на будівництво й укріплення бліндажів, опорних пунктів та інших фортифікаційних споруд», — зазначив Руслан Стрілець.

Очільник Міндовкілля домовився з головою Донецької ОВА пропрацювати механізм забезпечення населення Донеччини не лише комфортною ціною на дрова, а й адресною доставкою.

Міністр заслухав доповідь Держекоінспекції про підрахунок збитків довкіллю. На сьогодні шкода довкіллю внаслідок бойових дій для Донеччини становить майже 700 млрд гривень. І це лише те, що можемо підрахувати.

Дбати про людський ресурс

3 липня в межах робочої поїздки в Донецьку область т. в. о. міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв відвідав Краматорськ. У дитячій бібліотеці Краматорської міської ради він поспілкувався з представниками галузі культури та медіа прифронтового міста.

Нині в Краматорську залишилось 40% жителів, зокрема 5,5 тисячі дітей, які навчаються дистанційно. У місті працюють три мистецькі школи, бібліотеки, релокований музей. Місто одне з перших перейменувало вулиці та парки в межах закону про декомунізацію.

«Локальні проблеми у сфері культури часто типові, тому їх розв’язання має бути масштабовано. Сьогодні я прошу підтримати дітей, які хочуть здобути мистецьку освіту, адже це наш людський ресурс та капітал. Маємо зберегти мистецьку освіту для дітей», — прокоментував т. в. о. міністра культури та інформаційної політикиРостислав Карандєєв.

Найбільший виклик для прифронтових територій — потужні передавачі, які встановлено на телевежі в Петровському районі Донецька. Через це відбувається ретрансляція на тимчасово окуповану та вільну територію Донецької області понад 20 аналогових телеканалів та 24 радіопрограм російського виробництва (сигнал можна зловити навіть у Костянтинівці).

За словами Ростислава Карандєєва, для України важливо створювати якісний контент, щоб люди самі ним цікавились.

Джерела: Міністерство економіки

Міндовкілля

Міністерство культури та інформаційної політики