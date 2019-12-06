Дітей слід виховувати в родинах. А інтернати, що залишилися у спадок ще з радянських часів, буде реформовано за європейськими стандартами. На цьому наголосив Прем’єр-міністр Олексій Гончарук під час першого розширеного засідання координаційної ради з питань реформування системи інституційного догляду та виховання дітей. На заході були присутні урядовці, представники місцевого самоврядування та міжнародні партнери. Його мета — почати новий відлік у реформуванні інтернатів і поширенні сімейних форм виховання дітей.

«Для нас очевидно, що система, яка сьогодні існує, ці інтернати, ці страшні цифри — сто тисяч дітей — в інтернатах, при тому, що лише шість тисяч — сироти, для нас це такий собі діагноз у системі. І ми точно не будемо з цим миритися. І ми хочемо, щоб дитина, яка стикнулася з життєвими труднощами, могла максимально швидко отримати допомогу від держави, — наголосив очільник уряду.

— Звичайно, ми маємо намір віддавати пріоритет сімейним формам виховання і максимально стимулюватимемо, створюватимемо умови для того, щоб діти росли в умовах батьківського виховання».

На сьогодні, за його словами, держава спрямовує близько 12 мільярдів гривень на інтернатну систему виховання. Однак 85% цих коштів витрачають на утримання самих цих закладів та зарплати їх персоналу і лише 15% — безпосередньо на потреби дітей. «Це неприпустима ситуація. І за найближчі роки необхідно, щоб система стала принципово інакшою — дитиноцентристською. Для уряду це один із головних пріоритетів, якому ми приділятимемо багато уваги», — підкреслив Прем’єр-міністр.

Уряд уже збільшив виплати на дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають у сімейних формах виховання, до 2,5 та 3,5 (для дітей з інвалідністю) прожиткових мінімумів на одну дитину. Також уже спрямовано кошти на купівлю 1701 квартири для дітей-сиріт, повідомляє департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів.

На 2020 рік заплановано фінансування на стимулювання розвитку соціальних послуг, будівництво малих групових будинків.

Прем’єр-міністр доручив Міністерству соціальної політики координувати виконання цієї роботи й створити необхідну нормативно-правову базу і організувати навчання для фахівців, а місцевій владі наступного року — допомогти першим 10% дітей знайти сім’ї, щоб залишити інтернати.

«За чотири роки маємо принаймні вдвічі зменшити кількість інтернатів в Україні. Це абсолютно реалістичний план», — вважає Прем’єр-міністр.

Міністр соціальної політики Юлія Соколовська зазначила, що ефект від виховання дітей в інтернатах незадовільний: близько 90% випускників не готові до самостійного життя, 50% схильні до правопорушень, 23% стають безхатченками, близько половини мають затримки мовленнєвого розвитку або моторики. Тож беззаперечно, що таку систему виховання слід змінювати.

«Сьогодні ми розробили моніторингові інструменти, які дають змогу в кожному окремому інтернаті країни відстежувати процеси реформування цієї сфери. Це сприятиме нам у перспективі позбутися такого явища, як інтернати. Особливо розвиваючи сімейні та наближені до сімейних форми виховання. Тому важливо, що сьогодні на цій зустрічі є представники місцевого самоврядування, нам також потрібно посилювати співпрацю з об’єднаними територіальними громадами, адже лише спільними зусиллями ми зможемо досягнути цієї мети», — підкреслила Юлія Соколовська.

Любов ДМИТРЕНКО

для «Урядового кур’єра»