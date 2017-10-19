Наша країна має з Мальтою значно більше спільних проектів, ніж можна було уявити ще кілька років тому

Програма державного візиту президента Мальти Марі-Луїз Колейро Преки в Україну передбачала не лише переговори з гостинним українським колегою Петром Порошенком, а й традиційну останнім часом спільну участь у двосторонньому бізнес-форумі.

Глава нашої держави подякував «за чіткий прояв зацікавленості уряду та бізнесу Мальти у розвитку ділових зв’язків з українськими партнерами». Він назвав дуже перспективною співпрацю у галузі ІТ, телекомунікацій і технологічних послуг, на які вже припадає 75% українського експорту послуг. А створення двосторонньої ради з питань співробітництва у сфері сучасних технологій і послуг сприятиме подальшому поглибленню відносин.

«Україна продовжує свою трансформацію і шукає надійних і сильних економічних партнерів», — сказав Петро Порошенко, наголосивши, що Україна цінує підтримку Мальти, особливо під час її головування в Раді ЄС.

Завдяки цьому успішно завершено ратифікацію Угоди про асоціацію з Європейським Союзом включаючи глибоку й всеосяжну зону вільної торгівлі, переговори й підписано угоду про безвізовий режим для наших громадян.

Довіра вирішує все

А Марі-Луїз Колейро Прека наголосила на стратегічному геополітичному значенні Мальти та України для своїх регіонів і важливої ролі її країни не тільки «як мосту до Африканського континенту», а й важливого члена Співдружності націй, до якої входить 53 країни. Вона вважає дуже важливим пряме авіасполучення між Мальтою та Україною, яке розпочнеться з березня наступного року, про що було домовлено під час зустрічі двох президентів.

«Мальта може багато запропонувати Україні: логістичні, навчальні центри, фінансові інституції, туризм, послуги гостинності, медичну освіту, навчання англійської як іноземної мови», — зазначила поважна гостя. А Мальта зацікавлена в аграрній продукції українського виробництва і в ІТ-послугах, які вже сьогодні активно експортує Україна.

Петро Порошенко має відчутні підстави для твердої віри в перспективне майбутнє двостороннього торговельно-інвестиційного партнерства. За підсумками першої половини 2017 року обіг торгівлі товарами й послугами між Мальтою та Україною зріс на 64%.

«Українські експортери вважають Мальту можливими торговельними та юридичними воротами до ЄС з використанням вашого унікального досвіду, ефективних послуг і нашої дружби, а також унікальними воротами, завдяки яким вони також можуть отримати доступ до ринків Близького Сходу та Африки, — переконаний Петро Порошенко. — Саме тому я наполегливо рекомендую українському бізнесу скористатися цими унікальними можливостями, довірою між президентами, урядами й парламентами для розширення нашої співпраці».

Для збільшення кількості наших експортерів пропонують організувати спеціалізовану рекламну торговельну діяльність — Тижні України на Мальті, повідомляє департамент прес-служби АП.

Сприятливий економічний фон

Глава держави відзначив досягнення Україною макроекономічної стабільності й тенденції до зростання. За 6 місяців 2017 року реальний ВВП зріс на 2,3%. І це в умовах війни та окупації Росією української території, де розміщено промислові підприємства. Зростання капітальних вкладень за півроку становить 22,5%; міжнародні резерви Національного банку в серпні 2017 року сягнули майже 18 мільярдів доларів.

Демонструє Україна і прогрес у реалізації реформ, який вражає. «Сьогодні ми просуваємо нову культуру відносин між владою та суспільством, засновану на принципі нульової толерантності до корупції», — проголосив Президент. За його ініціативою запроваджено автоматичну систему відшкодування ПДВ, яка дає змогу кожному підприємству відстежувати стан його компенсації в режимі онлайн. Назвав Президент і перші результати: відшкодування ПДВ зросло на 60%; процедуру відшкодування ПДВ пришвидшено на 54%; державний борг за його відшкодування скорочено увосьмеро.

Україна готова надати Мальті конкретні пропозиції щодо приватизації. Зокрема в галузі енергетики, інфраструктурних проектах, портах, хімічній промисловості тощо. Для мальтійських інвестицій може бути цікавим і малий та середній бізнес в Україні.

Символом підвищення довіри інвесторів до української економіки стало й залучення трьох мільярдів доларів шляхом розміщення євробондів на 15-річний період. Близько 400 іноземних інвесторів брали участь в угоді, яка була першою емісією України з 2014 року.

Тоді ж Україна посідала 153-тє місце у рейтингу Doing business Світового банку. За три роки ми вийшли на 80-те. Це найбільший прогрес, який коли-небудь демонструвала країна. Така атмосфера, на переконання Президента, створює чудові умови інвестувати в Україну.

Під час форуму підписано угоду між Торгово-промисловою палатою України і Палатою торгівлі, підприємництва й промисловості Мальти про створення двосторонньої ділової ради. А ще в межах візиту підписано Програму співробітництва у молодіжній сфері, сфері фізичної культури та спорту.

Михайло ЮРЧЕНКО

для «Урядового кур’єра»