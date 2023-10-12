Прем’єр-­міністр Денис Шмигаль виступив на Міжнародній конференції донорів з питань розмінування України, яка відбулася в Хорватії

В Україні потенційно заміновано 30% території — 174 тисячі кв. км. Це дорівнює трьом площам Хорватії. У зоні потенційної небезпеки — понад 6 мільйонів людей. Про це зазначив Прем’єр-­міністр Денис Шмигаль в онлайн­-виступі на Міжнародній конференції донорів з питань розмінування України, що відбувається в Загребі (Хорватія) за участі Прем’єр-­міністра Хорватії Андрея Пленковича.

«Для нас «мінна війна» — це прояв російського геноциду. Ворог мінує дороги, ліси, сільськогосподарські землі, школи, дитсадки і лікарні, дитячі майданчики, житлові будинки. Унаслідок підриву на вибухонебезпечних предметах майже 250 людей загинули, ще приблизно 500 поранено. І щодня кількість жертв зростає», — зазначив Денис Шмигаль.

Як повідомив очільник українського уряду, за оцінкою Світового банку, вартість повного комплексу робіт з гуманітарного розмінування становитиме понад 37 мільярдів доларів. Наразі для розмінування Україна має 3 тисячі саперів та 29 механізованих машин. Цього, за словами Прем’єр­міністра, недостатньо.

«Тому ми визначили гуманітарне розмінування одним із пріоритетів і почали створення міжнародної коаліції з розмінування. Уже 40 країн та партнерських організацій погодилися спрямувати майже 300 мільйонів доларів на спецтехніку та інші цілі. Але нам потрібна ще більша мобілізація зусиль світової спільноти», — підкреслив Денис Шмигаль.

Прем’єр­-міністр України виокремив чотири головні напрями, в яких наша держава потребує підтримки найбільше: інноваційні технології, нові виробництва з локалізацією в Україні, розмінувальна техніка та фахівці.

Денис Шмигаль зауважив, що Україна створює організаційну інфраструктуру розмінування, формує відкритий ринок послуг, через дерегуляцію і цифровізацію створює умови для чесної конкуренції приватних операторів з розмінування.

«В Україні працюють 19 операторів протимінної діяльності, 29 проходять сертифікацію, ще приблизно 40 — на стадії підготовки. Для стратегічного планування та діалогу з партнерами запрацював Центр гуманітарного розмінування. До його наглядової ради увійшли представники країн, які мають досвід та компетенцію в цій сфері. Зокрема представник Хорватії. Запрацювала донорська платформа з розмінування під співголовуванням України, ООН та Японії», — повідомив очільник уряду України.

Україна напрацьовує стратегію та національну програму протимінної діяльності. Її пріоритети — розмінування Ккритичної інфраструктури, приватних будинків, громадських об’єктів, сільськогосподарських угідь.

Денис Шмигаль подякував усім країнам та організаціям, які допомагають Україні. Він закликав тих, хто має досвід, можливості та добру волю, до єднання: «Розмінування України — це глобальний проєкт, інвестиція в безпеку Європи, гарантія миру для майбутніх поколінь».

Джерело: Департамент комунікацій Секретаріату КМУ