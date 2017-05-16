Офіційний візит Прем’єр-міністра України до Держави Ізраїль відкриє нові можливості для поглиблення двосторонньої співпраці двох країн у різних сферах. Таку заяву зробив Володимир Гройсман під час зустрічі з Президентом Ізраїлю Реувеном Рівлином у межах свого перебування на Землі обітованій.

«Ми тут, щоб поглибити наше співробітництво. Надаємо цьому візиту особливого значення і вважаємо, що маємо гарні можливості до поглиблення нашої стратегічної співпраці, — наголосив Прем’єр. — Минулого грудня ми відзначили 25 років встановлення дипломатичних відносин, і цей візит має бути послідовним продовженням поглиблення нашого співробітництва у багатьох сферах».

Співрозмовники позитивно оцінили інтенсифікацію взаємодії країн протягом останніх років. Щодо перспектив поглиблення економічної співпраці Прем’єр-міністр зауважив позитивну динаміку двосторонньої торгівлі.

Пам’ять об’єднує народи

У контексті протистояння України російській агресії та стану виконання мінських угод Реувен Рівлин наголосив, що Ізраїль підтримує суверенітет і територіальну цілісність нашої держави. Тому взаємодія країн на міжнародній арені, зокрема у міжнародних організаціях, стала логічним продовженням теми.

«Україна — друг Ізраїлю. Ми маємо будувати добрі партнерські відносини, добре майбутнє, ми в цьому зацікавлені. Маємо поглиблювати двосторонній діалог, щоб більше розуміти одне одного. Тільки в діалозі можна знаходити правильні рішення», — підкреслив Володимир Гройсман, вітаючи ізраїльський народ із нещодавнім відзначенням 69-ї річниці незалежності Держави Ізраїль.

Тож і визнання Ізраїлем Голодомору 1932—1933 років актом геноциду українського народу має надзвичайно важливе значення для українського суспільства та двосторонніх відносин загалом, вважає наш Прем’єр. Він звернув увагу Президента Ізраїлю на трагедію, яка спіткала український народ у минулому сторіччі, — трагедію Голодомору. І закликав ізраїльську сторону до поглибленого вивчення цього питання, що зробить можливим визнання цієї трагедії актом геноциду українського народу.

«Думаю, нам потрібно вивчити цю проблему, щоб ми могли говорити про визнання цієї трагедії українського народу. Якщо подивимося у глибину проблеми, то побачимо, що голод, який штучно створив режим, не вибирав національність. У сучасному світі маємо виявити всі трагедії, дати їм оцінку, зробити висновки для майбутніх поколінь», — цитує департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ слова Володимира Гройсмана.

У Єрусалимі Володимир Гройсман відвідав Меморіальний комплекс Голокосту «Яд Вашем» і вшанував пам’ять жертв трагедії. Разом з дружиною він поклав вінок до пам’ятника жертвам, запалив Вічний вогонь, оглянув експозицію Меморіального комплексу й Дитячий меморіал. Ці пам’ятки слугують нагадуванням про страшну трагедію, в якій безневинно загинули понад 6 мільйонів людей, з них півтора — діти. І серед праведників народів світу, які рятували євреїв під час Другої світової війни, ризикуючи власним життям, — 2,5 тисячі українців.

«Голокост — це уособлення зла, жахлива трагедія, яка не має повториться», — наголосив Володимир Гройсман, нагадавши, що торік в Україні відзначали 75-ті роковини трагедії Бабиного Яру, де загинули понад 150 тисяч євреїв, українців і ромів.

«Це, на превеликий жаль, трагічні уроки нашого життя, з яких маємо робити висновки, з якими маємо жити і пам’ятати, що таким жахливим подіям не місце в сучасному світі, — підкреслив Прем’єр-міністр. — Маємо шанувати і пам’ятати всіх, хто безвинно загинув у ті жахливі часи, і робити все, щоб мир у нашому світі був стійким і непорушним».

Відвідав Володимир Гройсман і меморіальний комплекс на горі імені Теодора Герцля в Єрусалимі, де розташовано національне й військове кладовище — місце поховання лідерів держави, видатних діячів і людей, які віддали життя за Ізраїль.

Взаємовигідні угоди

У присутності прем’єр-мініст­рів двох держав — Володимира Гройсмана і Беньяміна Нетаньягу було підписано кілька міждержавних документів: спільну декларацію про наміри між Кабінетом Міністрів України та Урядом Держави Ізраїль про співробітництво у сфері запобігання надзвичайним ситуаціям та ліквідації їх наслідків, план співробітництва у галузі охорони здоров’я та медицини між Міністерством охорони здоров’я України та Міністерством охорони здоров’я Держави Ізраїль на 2017—2021 роки; адміністративне розпорядження між Державною фіскальною службою України та Митним директоратом Податкової адміністрації Держави Ізраїль відносно взаємної допомоги в митних питаннях стосовно обміну даними статистики двосторонньої торгівлі; імплементаційний протокол А (будівельна галузь) до Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Держави Ізраїль про тимчасове працевлаштування українських працівників в окремих галузях на ринку праці Держави Ізраїль.

Під час спілкування з пресою Володимир Гройсман запросив Беньяміна Нетаньягу відвідати з візитом Україну, щоб прискорити підготовку й підписання до кінця року Угоди про зону вільної торгівлі. А зараз Володимир Гройсман закликає ізраїльський бізнес інвестувати в Україну.

Михайло ЮРЧЕНКО

для «Урядового кур’єра»