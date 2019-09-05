У найближчі десять років креативна індустрія України отримає чіткі й стабільні правила роботи й виховуватиме нових ІТ-фахівців. На цьому наголосив Прем’єр-міністр Олексій Гончарук під час зустрічі уряду з представниками експортного напряму ІТ-індустрії.

«Уряд налаштований ство­ри­ти максимально комфортні умови для роботи ІТ-індустрії, щоб галузь зростала ще більше та швидше. Адже нині вона одна з тих, що в Україні розвивається найдинамічніше. Однією з проблем, яка стримує нині розвиток ІТ-галузі, — брак кадрів. Галузь зростає на 25—30 тисяч спеціалістів щороку, а університети випускають лише 16 тисяч фахівців. Саме тому ми ініціюємо створення Фонду IT Creative. Це буде фонд розвитку людського капіталу, який виховуватиме нових кваліфікованих фахівців для галузі», — сказав Олексій Гончарук.

Гроші з цього фонду спрямовуватимуть на фінансування трьох напрямів: створення нових кампусів і курсів для айтішників, виплату стипендій для студентів українських вишів та на гранти для молодих науковців, повідомляє департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів.

Планується, що Фонд IT Creative буде створено за участі міжнародних організацій, представників ІТ-індустрії та держави. «Я вірю в те, що фондом мають опікуватись саме представники галузі. Бізнес може об’єднатись, домовитись між собою про правила, поставити менеджмент і керувати цим фондом самостійно. А ми, уряд, допомагатимемо вам у цьому», — пояснив очільник Кабміну.

Фінансуватимуть фонд коштом спеціального збору, який зростатиме від 1% у 2020 році до 5% у 2024 році. Очікується, що на повну потужність фонд запрацює у 2020 році, а його наповнення становитиме 0,5 мільярда гривень і надалі лише зростатиме. Над питанням створення фонду та розробленням його моделі давно працює Офіс ефективного регулювання (BRDO) разом із зацікавленими сторонами. Вже розроблено законопроєкт, який найближчим часом буде представлено у Верховній Раді.

Нова опція дасть змогу забезпечити галузі стабільну прогнозовану роботу компаній, а також довгострокове планування, унеможливить спекуляції навколо теми прихованих трудових відносин. Так, для компаній, що працюють за такими умовами, законодавчо усувається ризик перекваліфікації відносин у трудові.

«Ми чудово при цьому розуміємо, що бізнесу некомфортно розвиватися в умовах існування старого, ще радянського Трудового кодексу, який було виписано для роботи великих заводів, але точно не для розвитку креативних галузей. До кінця року сподіваюсь, що спільно з парламентом ми розв’яжемо цю проблему», — додав Олексій Гончарук.

Відтак голова Державної податкової служби Сергій Верланов, який також взяв участь у форумі, повідомив, що його відомство підготувало нову модель оподаткування фізичних осіб — підприємців (ФОП), які працюють в IT-галузі.

Нова модель складається із чотирьох платежів: 5% — єдиний податок, 1,5% — військовий збір, єдиний соціальний внесок із двох мінімальних зар­плат і внесок до Фонду розвитку людського капіталу, який планують створити для розвитку галузі, повідомляє УНІАН.

Ця модель буде доступна лише для ФОПів, які мають IT-КВЕДи (класифікатор видів економічної діяльності). «Пропонується розробити цей законопроєкт найближчим часом, ухвалити його ще цього календарного року, щоб зафіксувати вимоги на десять років уперед. Для того, щоб нова група оподаткування була доступна з наступного року», — пояснив Сергій Верланов, висловивши переконання, що цього вистачить, аби наступного року розпочалося інституційне становлення нового фонду.

Любов ДМИТРЕНКО,

«Урядовий кур’єр»