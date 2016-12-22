Своєрідним рятівним колом для наших співвітчизників, які через різні обставини потрапили у підступний вир сепаратизму і лабети проросійського вилупка — самопроголошеної «ДНР», залишається програма СБУ «На тебе чекають вдома». Нещодавно нею добровільно скористався один із службовців «Верховного Суду» невизнаного псевдоутворення, який вирішив вирватися з цього жахіття і повернутися до нормального життя. Як повідомили в прес-центрі СБУ, історія заручника ситуації на сході України дуже схожа на долі багатьох мешканців Донбасу, які опинилися по той бік лінії розмежування. У 2014 році після початку бойових дій на території Донеччини колишній працівник МВС України не зміг виїхати звідти через сімейні обставини. А затим, щоб елементарно вижити, змушений був працевлаштуватися до тамтешнього «Верховного Суду», точніше, фейкової установи і водночас зловісної пародії на правосуддя. Саме тут він зсередини побачив справжню лиходійну сутність потворної «республіки», беззаконня, свавілля керівних самозванців у ставленні до пересічних мешканців, яких вони клянуться захищати.
Враховуючи добровільне повідомлення правоохоронцям про обставини своєї діяльності у незаконному «суді», а також те, що чоловік не брав участі у бойових діях і не причетний до скоєння тяжких злочинів, тепер уже український суд розглядає питання про звільнення його від кримінальної відповідальності, передбаченої відповідною статтею КК України. У свою чергу недавній службовець незаконної «республіки» публічно звернувся до всіх земляків, ошуканих підступною російською пропагандою, і закликав скористатися програмою «На тебе чекають вдома» й наданим шансом повернутися до мирного нормального життя. До речі, вже почастішали випадки спроб порвати з ганебним минулим не тільки серед службовців «ДНР», а й серед безпосередніх учасників незаконних збройних формувань. Приміром, днями за клопотанням прокуратури Донецької області Краматорський міський суд ухвалив рішення про звільнення від кримінальної відповідальності мешканця Костянтинівки, який також дуже розчарувався у діяльності недавніх спільників-бойовиків і за першої нагоди добровільно здався українським правоохоронцям.