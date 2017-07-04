Українське книговидання втратило видатного художника, книжкового графіка світового рівня, автора понад 100 книжкових ілюстративних циклів. Книжки, проілюстровані народним художником Сергієм Якутовичем, — гідне надбання не тільки видавництв, а й вагомий здобуток національної культури.
Його творча спадщина — взірець для молодих митців.
Упродовж багатьох років Сергій Якутович залишався щирим другом видавництва «Либідь», створивши неперевершені ілюстрації до знакових видань. Найпримітніші з них — книжки Ліни Костенко.
Саме в «Либеді» сталася довгоочікувана подія — вихід історичного роману у віршах «Берестечко» Ліни Костенко. Перевидання роману до 80-річного ювілею великої поетеси готували з великою любов’ю і відповідальністю. Говорячи про ілюстрування «Берестечка», Сергій Георгійович зізнався, що здійснив важку роботу. Справді, його художнє оформлення творить разом з романом неповторний мистецький синтез.
Грандіозна презентація «Берестечка» в Українському домі за участю автора та всіх творців унікального книжкового проекту перетворилась на подію всеукраїнського звучання. Актова зала, просторий вестибюль не могли вмістити всіх охочих потрапити на це дійство. Сергій Якутович згадував, як на презентації він з Ліною Василівною три з половиною години підписували книжки.
В ілюстраціях збірки поезій Ліни Костенко «Річка Геракліта» постає інший Якутович. Він зробив оригінальний художній коментар до поезій, зображуючи пори року, що постають у жіночих образах. Художник з обережністю, цікавістю намагався розкодувати світ жінки. Гортаючи сторінки, бачиш, як це незвичайно і красиво. Завдяки розкішним ілюстраціям Сергія Якутовича, а також подарунковому формату «Річка Геракліта» нагадує художній альбом. Ці дві книжки поєднали потужні енергії двох видатних творчих особистостей — поетеси Ліни Костенко і художника Сергія Якутовича.
Невичерпним джерелом натхнення для Сергія Якутовича була творчість Миколи Гоголя. Він створив більш ніж 40 портретів великого письменника. У доробку видавництва художникові належать фантастичні ілюстрації ювілейного видання творів Миколи Гоголя «Вечори на хуторі біля Диканьки. Миргород», присвяченого 200-річчю із дня народження письменника. Ось що казав Сергій Георгійович: «Гоголь — письменник феноменальний, безмежний і справжній, і мені хотілося зробити вишукану, ошатну, але просту, без зайвого декору книжку, щоб людина могла поринути у величезний світ, який нам дарує Гоголь».
І він це зробив. Книжка швидко здобула славу не лише в Україні, вона дивувала шанувальників на провідних вітчизняних і міжнародних книжкових виставках, численних презентаціях. На прохання читачів видрукувано наклад другого видання.
Сергій Якутович створив ілюстративні цикли до книжок інших вітчизняних і закордонних класиків, які побачили світ у «Либеді». Серед них драма Лесі Українки «Руфін і Прісцілла», перлини українських перекладів Михайла Лермонтова «Душа мов має крилами…», «Пісня про Роланда», «Трістан та Ізольда», інші.
Багато відзнак, дипломів за книжки такого високого рівня, здобутих на різних конкурсах, прикрашають галерею нагород видавництва і окремих видань. Однак «Берестечко» Ліни Костенко визнано найкращою ілюстрованою і художньо оформленою книжкою, представленою на виставці-ярмарку в Ашгабаті.
Ми вдячні долі, що звела для творчої співпраці видавництво «Либідь» з видатним художником Сергієм Якутовичем. Створені ним шедеври вписують золоту сторінку в біографію видавництва й українського книговидання.
Марія КУРГАК,
заступник директора видавництва «Либідь»,
для «Урядового кур’єра»