Уряд та Національний банк підписали Меморандум між Кабінетом Міністрів України та Національним банком України про взаємодію з метою досягнення стійкого економічного зростання та цінової стабільності.
Цей документ ляже в основу спільних зусиль інституцій для забезпечення цінової стабільності як необхідної передумови для стійкого економічного зростання в Україні. Кооперація між ними додатково сприятиме поліпшенню очікувань населення й бізнесу, зокрема інфляційних, і підвищить довіру інвесторів до української економіки, повідомляє департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів.
Спільне бачення важливого
Підписуючи меморандум, Прем’єр-міністр Олексій Гончарук та голова Національного банку Яків Смолій засвідчили, що у державних інституцій спільне бачення важливості підтримки низької й стабільної інфляції для економічного зростання.
«Низька і передбачувана інфляція уможливить у середньостроковій перспективі зниження відсоткових ставок та пожвавлення кредитування економіки. А розширення доступу бізнесу та населення до дешевих фінансових ресурсів стане тим двигуном, який дозволить нам перезапустити економіку та прискорити її зростання. І це та ціль, що об’єднує дві наші інституції», — наголосив Прем’єр-міністр Олексій Гончарук.
Задля цього Національний банк і надалі проводитиме монетарну політику, спрямовану на зниження інфляції до 5% з допустимим діапазоном відхилень +/–1 п.п. Уряд зобов’язується підтримувати зниження інфляції до 5% за допомогою проведення виваженої економічної політики.
Зокрема йдеться про:
— передбачувану бюджетну політику, спрямовану на забезпечення стійкості державних фінансів;
— управління державним боргом, яке має на меті зменшення витрат на обслуговування боргів;
— розвиток фінансового ринку;
— управління державними банками відповідно до визначеної стратегії та поступове зменшення частки держави в банківському секторі до 20%;
— ефективну антимонопольну політику для створення конкурентного середовища для механізмів ціноутворення і захисту громадян від зловживань монополістів;
— прозору приватизацію та підвищення ефективності діяльності державних підприємств;
— прозору та передбачувану політику у сфері адміністративно регульованих цін і тарифів;
— дедоларизацію економіки.
Національний банк готовий підтримувати економічну політику Кабінету Міністрів зокрема для забезпечення стійкості державних фінансів та розширення доступу бізнесу і громадян до значно дешевших фінансових ресурсів за умови, що це не перешкоджатиме досягненню цілей з цінової та фінансової стабільності.
Координуватимуть дії
«Ефективна координація економічної, фіскальної та монетарної політики винятково важлива для забезпечення цінової стабільності. Цим шляхом ішло багато країн, які внаслідок налагодженої співпраці за останні десятиліття продемонстрували помітну стійкість до фінансових та економічних криз. А відтепер до них доєдналася й Україна», — зауважив голова Національного банку Яків Смолій.
В Україні така координація між урядом та центральним банком відбуватиметься через проведення регулярних консультацій на рівні керівництва і фахівців державних інституцій, зокрема щодо:
— стратегічних питань проведення монетарної та фіскальної політики з точки зору забезпечення цінової й фінансової стабільності під час засідань ради з фінансової стабільності;
— аналізу поточної економічної ситуації, макроекономічних прогнозів, досягнення цілей з інфляції, розвитку фінансових ринків, прогнозування ліквідності тощо;
— обговорення питань параметрів фіскальної політики та стійкості державного боргу зокрема під час підготовки бюджетної декларації та проєкту державного бюджету України.
Координуватимуть політику завдяки регулярному обміну інформацією.
По-перше, Національний банк регулярно інформуватиме уряд та громадськість про власний макроекономічний прогноз, досягнення цілей з інфляції, чинників розвитку інфляційних процесів і заходів, спрямованих на досягнення цих цілей.
По-друге, Кабмін завчасно повідомлятиме центральний банк про заплановані зміни адміністративно регульованих цін і тарифів, а також надаватиме прогноз динаміки коштів на рахунках уряду та плани здійснення державних запозичень.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»