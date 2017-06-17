10-й щорічний Молодіжний форум освітніх програм «Завтра.UA» та «Всесвітні студії» приймав Національний культурно-мистецький та музейний комплекс «Мистецький Арсенал». Виступ Прем’єр-міністра Володимира Гройсмана припав на середину дня. Без зайвих відступів він повідомив учасникам заходу, що чинна в Україні система підтримки освіти, науки й інновацій давно застаріла. Вона потребує перезавантаження та ухвалення складних рішень. Над ними уряд і працює зараз. Молодих фахівців його очільник закликав активно долучатися до процесів розвитку держави: «Нам зараз потрібно зрозуміти, яким чином перезавантажити підтримку науки й інновацій. Система управління наукою залишилася старою, треба працювати, аби знайти правильне рішення. Це надскладна сфера, і вона формує значний виклик. Але ми над цим працюємо».

Потім йшлося про взятий Кабінетом Міністрів курс на відродження економіки та поліпшення добробуту людей шляхом збільшення доходів і створення нових робочих місць. Урядовці переконані, що це стане вагомим аргументом для молодих українців, які нині шукають можливостей до самореалізації за межами України, повернутися на батьківщину. У цьому розрізі глава уряду наголосив: «Що потрібно молодій людині зараз? Знайти роботу за фахом і отримати належний рівень заробітної плати. Чому я завжди кажу про зростання економіки, конкурентність, додану вартість всередині держави і гідну заробітну плату? Тому що людина, яка працює, має отримувати заробітну плату, яка є достатньою, аби забезпечити свої потреби. Ми працюємо над цим. Ми в січні встановили 3200 гривень показником мінімальної заробітної плати. До кінця року середня зарплата становитиме вже близько семи тисяч гривень. Цей той шлях, який ми маємо пройти. І в структурі собівартості кінцевої продукції праця мусить займати більшу питому вагу, ніж зараз. Це буде вагомий аргумент, щоби молоді люди поверталися в Україну».

Енергія та знання як головний критерій

Володимир Гройсман вірить у те, що означені ним речі — взаємопов’язані. Саме тому головною потребою країни він називає стійке економічне зростання. «Ми маємо всі можливості, щоб Україна за економічним розвитком посідала чільні позиції в світі», — цитує слова Прем’єра департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.

Окрім цього, учасники заходу зрозуміли, що в межах реформи державної служби буде ініційовано перезавантаження системи. Володимир Гройсман планує в результаті відкритих конкурсів привести на роботу тисячі молодих людей. Його мета — залучити до державної служби молодих, освічених і енергійних українців, які своїми знаннями сприятимуть зміні ситуації на краще. В цьому розрізі він заявив: «Спільно з європейськими партнерами найближчим часом у межах реформи державної служби ми приведемо на службу в уряд близько тисячі молодих людей, які завдячуючи своїм знанням пройдуть через відкритий публічний конкурс і зможуть змінювати ситуацію в країні».

На його думку, важливо, аби енергійні, розумні та молоді фахівці приходили на всі рівні влади. Та найголовніше, щоби вони мали бажання й прагнення власними силами змінити країну.

В Україні потрібно створювати умови для реалізації молодих енергійних людей. «Це сприятиме проведенню реформ і змін. Уряд уже здійснює заходи в цьому напрямі, зокрема змінивши цього року систему стипендій та перейшовши до пріоритету стимулювання академічної освіти й важливих вузькоспеціалізованих професій, — продовжив тему глава уряду. — Ми вважаємо, що знання мають бути вмотивовані з боку держави. Найвище багатство — це знання, інтелект і те, що нам потрібно всіляко створити умови для розвитку тих молодих людей, які мають бажання й добре розуміються, мають величезну енергію до змін — це відповідь на питання, наскільки швидко ми будемо проводити зміни».

Перетворень п’ять, часу — обмаль

Нагадав Прем’єр і про п’ять ключових реформ, які уряд прагне провести за підтримки Президента й Верховної Ради. Серед них: зміни в пенсійній, земельній, освітній сферах, охороні здоров’я, приватизаційні зміни. Все це, на його думку, здатне змінити країну, посилити економіку й відновити соціальну справедливість за короткий проміжок часу. Наскільки коротким буде цей проміжок, Володимир Гройсман не уточнив.

«Перед нами стоїть завдання забезпечити економічне зростання країни, зробити низку важливих реформ, і уряд зараз визначив їх: пенсійна реформа, реформа державної власності, земельна і дві секторальні реформи — освіти, охорони здоров’я. П’ять позицій, які можуть забезпечити нам зовсім іншу економічну ситуацію в країні, відновити соціальну справедливість, забезпечити стійкий економічний ріст, — сказав він. — Після швидкого ухвалення цих рішень за підтримки Президента та українського парламенту за рік наша країна абсолютно зміниться».

Глава уряду резюмував, що впродовж багатьох років незалежності в країні завжди не вистачало глибини розуміння, яким чином проводити зміни в різних сферах життя. Ситуація зміниться на краще, адже нині в Кабміні «накопичено необхідний досвід». Володимир Гройсман вірить у те, що рішення його уряду «приведуть країну до змін». «Правильна зміна системи всередині країни приведе нас до успіху, відкриє всі можливості для розвитку нашої країни», — конкретизував Прем’єр-міністр.