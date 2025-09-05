Президент України

звільнив:

БРУСЕНСЬКОГО Валерія Павловича — з посади начальника Новокаховської міської військової адміністрації Каховського району Херсонської області.

призначив:

ТАРАБАКУ Олега Анатолійовича — начальником Новокаховської міської військової адміністрації Каховського району Херсонської області.

уповноважив:

Міністра фінансів України МАРЧЕНКА Сергія Михайловича на підписання Угоди між Україною та Канадою про взаємну адміністративну допомогу в митних справах;

Міністра економіки, довкілля та сільського господарства України СОБОЛЕВА Олексія Дмитровича на підписання Угоди в рамках Конвенції ООН з морського права про збереження та стале використання морського біологічного різноманіття в районах за межами національної юрисдикції.