Президент України
звільнив:
БРУСЕНСЬКОГО Валерія Павловича — з посади начальника Новокаховської міської військової адміністрації Каховського району Херсонської області.
призначив:
ТАРАБАКУ Олега Анатолійовича — начальником Новокаховської міської військової адміністрації Каховського району Херсонської області.
уповноважив:
Міністра фінансів України МАРЧЕНКА Сергія Михайловича на підписання Угоди між Україною та Канадою про взаємну адміністративну допомогу в митних справах;
Міністра економіки, довкілля та сільського господарства України СОБОЛЕВА Олексія Дмитровича на підписання Угоди в рамках Конвенції ООН з морського права про збереження та стале використання морського біологічного різноманіття в районах за межами національної юрисдикції.