Президент України
призначив:
ЗРАЖЕВСЬКОГО Владислава Івановича – головою Магдалинівської районної державної адміністрації Дніпропетровської області з 3 жовтня 2018 року зі строком випробування три місяці та оплатою праці відповідно до законодавства;
КРИЖАНІВСЬКОГО Олександра Івановича – головою Піщанської районної державної адміністрації Вінницької області з 3 жовтня 2018 року зi строком випробування три місяці та оплатою праці відповідно до законодавства;
ЯРИГІНА Петра Івановича – головою Бердичівської районної державної адміністрації Житомирської області з 4 жовтня 2018 року з оплатою праці відповідно до законодавства;
САВІНСЬКУ Ілону Валеріївну – головою Петропавлівської районної державної адміністрації Дніпропетровської області з 5 жовтня 2018 року зі строком випробування три місяці та оплатою праці відповідно до законодавства.
звільнив:
ЯРИГІНА Петра Івановича – з посади голови Чуднівської районної державної адміністрації Житомирської області згідно з поданою ним заявою;
ДАМАСКІНА Віктора Степановича – з посади голови Ширяївської районної державної адміністрації Одеської області згідно з поданою ним заявою.