Президент України

призначив:

ЗРАЖЕВСЬКОГО Владислава Івановича – головою Магдалинівської районної державної адміністрації Дніпропетровської області з 3 жовтня 2018 року зі строком випробування три місяці та оплатою праці відповідно до законодавства;

КРИЖАНІВСЬКОГО Олександра Івановича – головою Піщанської районної державної адміністрації Вінницької області з 3 жовтня 2018 року зi строком випробування три місяці та оплатою праці відповідно до законодавства;

ЯРИГІНА Петра Івановича – головою Бердичівської районної державної адміністрації Житомирської області з 4 жовтня 2018 року з оплатою праці відповідно до законодавства;

САВІНСЬКУ Ілону Валеріївну – головою Петропавлівської районної державної адміністрації Дніпропетровської області з 5 жовтня 2018 року зі строком випробування три місяці та оплатою праці відповідно до законодавства.

звільнив:

ЯРИГІНА Петра Івановича – з посади голови Чуднівської районної державної адміністрації Житомирської області згідно з поданою ним заявою;

ДАМАСКІНА Віктора Степановича – з посади голови Ширяївської районної державної адміністрації Одеської області згідно з поданою ним заявою.